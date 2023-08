Polícia Civil de MS prende bando que executou três pessoas no "Tribunal do Crime"

OBRA

Serão 9,4 quilômetros recapeados entre o aeroporto e o Indubrasil

Avenida Duque de Caxias, com "ondas" no asfalto MARCELO VICTOR

Obras de recapeamento na avenida Duque de Caxias devem começar até a próxima segunda-feira (14), conforme apurado pelo Correio do Estado.

Isto porque a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) anunciou, em programação do aniversário de 124 anos de Campo Grande , que a obra será visitada às 9h30min de segunda-feira (14), na avenida Rádio Maia, número 410, em frente à Escola Municipal Frederico Soares, Vila Popular.

"14 de agosto segunda-feira 9h30 - Visita à obra de requalificação da Avenida Duque de Caxias e lançamento das obras das vias estruturantes da região do Imbirussu Nova Campo Grande etapas 1 e 2", anunciou a prefeitura, em agenda dos 124 anos da Capital .

Questionada pelo Correio do Estado quando será concluída, a prefeitura informou que a revitalização durará oito meses e será entregue até abril de 2024.

Durante a revitalização, a pista ficará parcialmente interditada, sem impedir totalmente o tráfego.

"As obras de recapeamento da avenida Duque de Caxias serão retomadas nos próximos dias, com interdição apenas parcial da pista, sem impedir totalmente o tráfego. A obra tem previsão de conclusão até abril do ano que vem", disse a prefeitura, por meio de nota enviada à reportagem.

Serão 9,4 quilômetros recapeados, entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) e o Indubrasil. A obra vai custar R$ 16.534.788,98.

Os recursos são oriundos da prefeitura e governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul). A obra faz parte do pacote de investimentos do aniversário de 124 anos de Campo Grande.

A avenida Duque de Caxias está localizada na região Oeste de Campo Grande e abrange os bairros Amambaí, Vila Alba, Taveirópolis, vila Base Aérea, vila Duque de Caxias, Santo Antônio, Jardim Aeroporto, Jardim Sayonara, vila Serradinho, Nova Campo Grande, Popular, Jardim Carioca e Indubrasil.

Tem cerca de 15 quilômetros de extensão, com início no Hospital Militar e fim no Indubrasil. A via dá acesso a BR-262, saída para Corumbá. Abriga diversas unidades das Forças Armadas, como quartéis do Exército Brasileiro e bases da Força Aérea Brasileira.

PROBLEMAS

A avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e a rotatória do bairro Nova Campo Grande, enfrenta graves problemas de infraestrutura.

O asfalto está 'afundado' há anos, devido ao desgaste natural e excesso de carga de caminhões que trafegam na via todos os dias.

Valeta de cerca de 7 centímetros se formou no asfalto com o peso do caminhão. Crédito: Marcelo Victor

A roda dos caminhões formaram uma valeta de cerca de sete centímetros na via, e, consequentemente, desnivelou o asfalto.

A equipe de reportagem do Correio do Estado esteve no local e flagrou as "ondas" no asfalto.

Os pneus do veículo encaixam perfeitamente nesta valeta e, com isso, o carro é rebaixado e corre o risco do escapamento, tanque de combustível, caixa de marcha e cárter do motor, arranharem no asfalto.

Quando chove, poças d'água se formam nessas valetas e o motorista corre o risco de aquaplanar o veículo. A avenida se tornou palco de acidente de motociclistas, que se desequilibram com as "ondas" na via.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) publicou, em 17 de outubro de 2022, no Diário Oficial do município (Diogrande), extrato do contrato de R$ 16,5 milhões para revitalizar e recapear a avenida Duque de Caxias , no trecho entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial, próximo à entrada do bairro Nova Campo Grande.

Além do recapeamento, a obra também abrangeria a revitalização da ciclovia, calçadas, melhoria na drenagem e sinalização da via. A empresa que havia sido contratada para executá-la foi a Engepar.

A revitalização tinha o prazo para começar em três meses e ser executada dentro de nove meses. Mas, até o momento, ainda não começou. A previsão é que comece nos próximos dias, de acordo com a prefeitura.