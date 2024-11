Polícia Civil de MS prende membros de quadrilha especializada em falso frete

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com policiais civis de Presidente Prudente (SP), deflagraram, nesta terça-feira (26), a Operação Falsus, com o objetivo de desarticular quadrilhas especializadas em realizar falsos fretes. Ao todo, foram cumpridos 48 mandados de prisão, 35 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, a quadrilha cadastrava motoristas e caminhões em plataformas de frete online e depois simulava roubos, apresentando às vítimas boletins de ocorrência falsos, enquanto a carga era vendida para terceiros. Entre os investigados, estavam dois advogados suspeitos de colaboração com a organização criminosa, facilitando a lavagem de dinheiro, o que gerou um prejuízo estimado em R$ 10 milhões.

A operação conto com 150 policiais, que foram nas cidades de Chapadão do Sul e Campo Grande. A reportagem do Correio do Estado encontrou veículos do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) na região do Universitário, na tarde de ontem (26).

Conforme informações da Polícia Civil, um casal de Campo Grande foi preso preventivamente.

Ainda de acordo com as investigações, que tiveram início na cidade de Iepê (SP), dois motoristas se confirmaram a uma empresa local, onde carregaram seus veículos com 38 toneladas de grãos, com destino à cidade de Osvaldo Cruz (SP).

Além de Campo Grande, os mandados de prisão expedidos foram cumpridos nas cidades de Ipassu (SP), Itapeva (SP), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Taquarituba (SP), Itaberá (SP), Fartura (SP), Assis (SP) e também no município de Londrina (PR).

A primeira Operação Falsus foi desencadeada em março deste ano, resultando na prisão de seis pessoas em primeira instância pela Justiça de São Paulo.

Apesar dos envolvidos, as investigações estão em andamento.