Polícia Civil prende idoso de 72 anos que estuprou neta há 8 anos

estiagem

Imóvel, às margens do anel viário da Capital, foi transformado em depósito de material reciclável. Local foi parcialmente destruído em novembro do ano passado

Fogo teve incício no começo da manhã e até o começo da tarde continuava fora de controle Marcelo Victor/Correio do Estado

Pouco mais de sete meses depois de um incêndio de grandes proporções atingir a antiga fábrica de refrigerantes da Frutilla, em 8 de novembro do ano passado, o mesmo local voltou a ser alvo de um grande incêndio na manhã desta quinta-feira (20).

O imóvel, às margens do anel viário, entre as saídas para São Paulo e Sidrolândia, é utilizado como depósito de um grande volume de material reciclável e até o começo da tarde o fogo estava fora do controle.

Apesar de o material estar depositado às margens da rodovia, o tráfego não chegou a sofrer interdição, pois o forte vento levava a densa fumaça preta para o lado contrário ao da pista durante toda a manhã.

Mas, o vento não conseguiu evitar que as chamas atingissem parte da vegetação vizinha ao imóvel, mas a atuação dos bombeiros conseguir conter as chamas.

Campo Grande não registra chuva significativa desde 24 de maio e a umidade do ar das últimas duas semanas tem ficado abaixo de 30% ao longo do período vespertino. Este cenário de estiagem facilita a propagação do fogo.

Equipes dos bombeiros monitoraram o local durante boa parte da manhã, mas se limitaram a trabalhar para evitar que se propagasse por uma mata da região. Sem informações sobre a possível causa, admitiram até a possibilidade de autocombustão, por conta da variedade de materiais depositados no terreno da fábrica desativada.

E por conta disso eles nem mesmo tentavam apagar o fogo, já que no local existia uma pequena montanha de “lixo”. O temor era que houvesse mudança no sentido do vento e a fumaça atingisse a rodovia, o que forçaria a interdição do tráfego.

Ao contrário do incêndio de novembro do ano passado, desta vez o fogo não atingiu os barracões que sobraram daquela vez. Por conta da intensidade do fogo, a nuvem de fumaça era vista a quilômetros de distância na manhã desta quinta-feira.

Assine o Correio do Estado