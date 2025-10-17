Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Polícia Civil prende investigados em operação contra violência doméstica

As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Bela Vista, Eldorado, Campo Grande e Três Lagoas

João Pedro Flores

17/10/2025 - 15h38
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Bela Vista, realizou na manhã desta sexta-feira (17), uma operação de combate à violência doméstica, que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local.

As autoridades localizaram uma arma de fogo calibre .22, que, segundo as investigações, era utilizada pelo suspeito para ameaçar sua ex-companheira. O indivíduo é investigado por crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei Maria da Penha.

O investigado não foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais.

Em Eldorado, a Polícia Civil cumpriu, também nesta manhã, um mandado de prisão contra um homem de 41 anos, pelo descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, relativas à prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica.

Após comunicação do descumprimento das medidas, os policiais civis da unidade iniciaram diligências a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão. O autor foi encontrado em um estabelecimento comercial, sendo efetuada sua prisão.

Três Lagoas

Nesta última quinta-feira, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por perseguição e divulgação de fotos íntimas da ex-namorada. 

A vítima, estava separada do homem há mais de um mês, e esteve em um relacionamento com ele por aproximadamente um ano.

Na ocasião, o homem criou um perfil fake em uma rede social, em que adicionou os familiares, amigos e ex-namorado da vítima. Depois, publicou um vídeo íntimo na rede social, além de montagens ridicularizando a vítima.

O crime foi elencado como ‘pornografia de vingança’, ou ‘revenge porn’, em que a intenção do agressor é justamente, expor e humilhar a vítima com fim de vingança. Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018, a pena é de reclusão que vai de 1 a 5 anos, se o ocorrido não constituir outro crime, ou algum agravamento.

Além da publicação das fotos e vídeo, o homem tinha medidas protetivas impostas, e já não poderia ter nem adicionado a família e amigos da vítima. Devido à isso, o homem também foi autuado por perseguição, ou também chamado de ‘stalking’.

Campo Grande

Nesta quinta-feira (16), um homem que estava foragido foi preso em Campo Grande, acusado de tentativa de feminicídio ocorrido no município de Rio Brilhante, distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande, no dia 30 de setembro de 2025.

Conforme as investigações, o autor, inconformado com o fim do relacionamento, tentou matar a ex-companheira e uma amiga dela, ao jogar o veículo que conduzia contra as vítimas, que trafegavam em uma motocicleta, no centro de Rio Brilhante.

A ex-mulher foi atingida e arrastada junto com a moto, foi socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto a a amiga dela conseguiu escapar ilesa.
 

Cidades

Caminhão carregado com 28 toneladas de carne tomba no Parque dos Poderes

Trabalhando há seis meses na empresa, o caminhoneiro relatou que errou ao passar pelo pontilhão com a Avenida João Arinos, na BR-163, e acabou nesse percurso

17/10/2025 16h43

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de carne de frango, que vinha de Mogi Mirim (SP), perdeu o controle e acabou tombando na rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Errei ali, nunca passei aqui, não é a primeira vez que passei e tombei”, explicou o caminhoneiro.

O motorista seguia pela Avenida do Poeta com a com a rua Dr. Abdall Duallibi quando acessou a rotatória, e o caminhão Scania 380, ano 2007, acabou tombando. O destino da carga seria Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado conversou com o motorista João Silas Pereira, de 56 anos, natural de Rondonópolis (MT), que explicou que trabalha como caminhoneiro há 18 anos, mas está nesta empresa há seis meses.

O caminhoneiro, que sofreu apenas escoriações leves na mão, contou que vinha de Três Lagoas, sentido Corumbá, e que, na BR-163, na altura do pontilhão com a Avenida João Arinos, acabou pegando o percurso errado e acessou o Parque dos Poderes.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Com relação à carga, ele explicou que outro caminhão da empresa está a caminho para retirá-la do local, que está isolado com fita. O acidente ocorreu por volta das 14h, e, até o momento, o caminhão segue no local.

Apesar da proporção da carreta, ela não chegou a fechar a via, e o trânsito segue normalmente - até a chegada do outro caminhão que irá remover a carga.

 

 

 

Segundo o agente estadual de trânsito Felipe Malheiros, que está acompanhando o tráfego no local, a estimativa é que o caminhão seja destombado por volta das 20h.

Carga

Em torno de 16h50, outro caminhão da empresa, um Volvo FH500, encostou para realocar a carga de carne.

 

 

 

Os agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fizeram um desvio, de modo que o trânsito segue por apenas um sentido da Avenida do Poeta, enquanto os funcionários da empresa descarregam a carga para realocá-la em outro veículo.

 

 

** Matéria atualizada às 17h14 para acréscimo de informações

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

17/10/2025 16h42

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

