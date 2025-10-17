Polícia Civil prende investigados em operação contra violência doméstica

Em Bela Vista, as autoridades localizaram uma arma de fogo calibre .22, que era utilizada pelo suspeito para ameaçar sua ex-companheira - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Bela Vista, realizou na manhã desta sexta-feira (17), uma operação de combate à violência doméstica, que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local.

As autoridades localizaram uma arma de fogo calibre .22, que, segundo as investigações, era utilizada pelo suspeito para ameaçar sua ex-companheira. O indivíduo é investigado por crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei Maria da Penha.

O investigado não foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais.

Em Eldorado, a Polícia Civil cumpriu, também nesta manhã, um mandado de prisão contra um homem de 41 anos, pelo descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, relativas à prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica.

Após comunicação do descumprimento das medidas, os policiais civis da unidade iniciaram diligências a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão. O autor foi encontrado em um estabelecimento comercial, sendo efetuada sua prisão.

Três Lagoas

Nesta última quinta-feira, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por perseguição e divulgação de fotos íntimas da ex-namorada.

A vítima, estava separada do homem há mais de um mês, e esteve em um relacionamento com ele por aproximadamente um ano.

Na ocasião, o homem criou um perfil fake em uma rede social, em que adicionou os familiares, amigos e ex-namorado da vítima. Depois, publicou um vídeo íntimo na rede social, além de montagens ridicularizando a vítima.

O crime foi elencado como ‘pornografia de vingança’, ou ‘revenge porn’, em que a intenção do agressor é justamente, expor e humilhar a vítima com fim de vingança. Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018, a pena é de reclusão que vai de 1 a 5 anos, se o ocorrido não constituir outro crime, ou algum agravamento.

Além da publicação das fotos e vídeo, o homem tinha medidas protetivas impostas, e já não poderia ter nem adicionado a família e amigos da vítima. Devido à isso, o homem também foi autuado por perseguição, ou também chamado de ‘stalking’.

Campo Grande

Nesta quinta-feira (16), um homem que estava foragido foi preso em Campo Grande, acusado de tentativa de feminicídio ocorrido no município de Rio Brilhante, distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande, no dia 30 de setembro de 2025.

Conforme as investigações, o autor, inconformado com o fim do relacionamento, tentou matar a ex-companheira e uma amiga dela, ao jogar o veículo que conduzia contra as vítimas, que trafegavam em uma motocicleta, no centro de Rio Brilhante.

A ex-mulher foi atingida e arrastada junto com a moto, foi socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto a a amiga dela conseguiu escapar ilesa.

