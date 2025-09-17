Mau tempo pode ter provocado acidente aéreo no Pantanal

Mau tempo pode ter sido o motivo da queda de avião em Corumbá - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

De acordo com a a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), as condições climáticas podem ter influenciado na queda do avião que ocorreu ontem (16), em Corumbá, e matou o médico e pecuarista de Araçatuba, Ramiro Pereira de Matos. Ele estava sozinho e pilotava o avião que estava com todas as licenças e autorizações em dia.

Para a imprensa, a delegada afirmou que o acidente foi muito grave e que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. "A gente teve informações de que as condições climáticas e meteorológicas podem ter interferido, então isso tudo é levado em consideração, mas tratava-se de um voo regular, a aeronave estava regular, o piloto tinha suas licenças válidas, tinha já algum tempo que comandava aeronaves, conhecia essa aeronave", disse.

Conforme Medina, a queda ocorreu nas proximidades da sede da Fazenda Piquiri, que fica em Corumbá. "É quase em Porto Jofre, na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso", explicou ela, afirmando que foi necessário priorizar o resgate do corpo, levando em consideração que o médico foi encontrado em uma área de difícil acesso na região pantaneira.

"Agora, nós vamos precisar ter uma logística específica para avaliar os destroços dessa aeronave, por isso que nós priorizamos a retirada do corpo para que passe pelos exames o mais rápido possível, e possamos entregar para a família que já espera em Araçatuba", ressaltou.

A informação sobre o local complicado onde o corpo foi encontrado foi confirmada pelo Capitão do Bombeiro Militar, Jonatas Lira Costa e Silva. "O corpo foi encontrado há cerca de 18 quilômetros da sede de uma fazenda que fica na região norte do Estado, com estradas de terra, então a melhor maneira de fazer a remoção do corpo era de aeronave", disse ele ressaltando que o trajeto do translado durou aproximadamente 1h40.

A QUEDA

De acordo com o Serviço de Busca e Salvamento (SALVAERO), a aeronave decolou na manhã de terça-feira (16), às 07h53, de Araçatuba, em São Paulo, com destino a uma fazenda no Mato Grosso, e após algum tempo voando, ela desapareceu do radar do Centro de Controle de Área Amazônico, quando estava próximo de 6 quilômetros do destino.

Após o desaparecimento, as buscas foram iniciadas e os destroços da aeronave e o corpo do piloto foram localizados por volta das 14h de ontem (16), nas dependências de uma fazenda em Corumbá, distante aproximadamente 428 quilômetros de Campo Grande.

Com apoio do Salvaero, o corpo foi retirado do local do acidente até a sede de uma fazenda da região e foi trazido para Campo Grande em aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar, em apoio ao DRACCO.

Agora, o corpo deve passar pelos exames de praxe no Instituto Médico Legal de Mato Grosso do Sul, e depois seguir para Araçatuba, onde a família espera para realizar velório e enterro.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), por meio do SERIPA IV, também participará da análise técnica no local, em ação conjunta com a Polícia Civil e demais órgãos competentes. As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos.

