Polícia Civil resgata mulher em situação de cárcere privado na Capital

Nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, em Campo Grande. A ação teve início após denúncia realizada por familiares da vítima, que relataram dificuldade de contato e pedidos de socorro.
Diante das informações, os policiais se deslocaram até a residência indicada, no bairro Jardim Centenário, onde a vítima foi localizada em situação de risco, relatando que vinha sofrendo constantes ameaças de morte e sendo impedida de deixar o imóvel.
A informação de que a vítima era mantida em cárcere foi repassada por um familiar, que reside no interior do Estado. Conforme declarado pela vítima na delegacia, há dois meses o homem não permitia que ela trabalhasse, bem como nos últimos dias, não a deixava sair de casa, além de ficar monitorando seu celular.
Em um momento de distração do autor, a mulher conseguiu avisar os familiares, tendo um deles entrado em contato com uma investigadora lotada na Especializada.
O autor foi preso em flagrante no local e encaminhado à Delegacia, onde foi autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. A vítima teve seus pertences retirados da residência com acompanhamento policial e recebeu encaminhamento para as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).
A ação foi movida por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).