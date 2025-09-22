Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia Civil resgata mulher em situação de cárcere privado na Capital

Familiares denunciaram o caso e homem foi preso em flagrante, no Jardim Centenário

João Pedro Flores

22/09/2025 - 16h28
Nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, em Campo Grande. A ação teve início após denúncia realizada por familiares da vítima, que relataram dificuldade de contato e pedidos de socorro.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até a residência indicada, no bairro Jardim Centenário, onde a vítima foi localizada em situação de risco, relatando que vinha sofrendo constantes ameaças de morte e sendo impedida de deixar o imóvel.

A informação de que a vítima era mantida em cárcere foi repassada por um familiar, que reside no interior do Estado. Conforme declarado pela vítima na delegacia, há dois meses o homem não permitia que ela trabalhasse, bem como nos últimos dias, não a deixava sair de casa, além de ficar monitorando seu celular. 

Em um momento de distração do autor, a mulher conseguiu avisar os familiares, tendo um deles entrado em contato com uma investigadora lotada na Especializada.

O autor foi preso em flagrante no local e encaminhado à Delegacia, onde foi autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. A vítima teve seus pertences retirados da residência com acompanhamento policial e recebeu encaminhamento para as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

A ação foi movida por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM). 

 

Obra de condomínio para policiais é abandonada em Ribas do Rio Pardo e MP apura irregularidades

Obra foi financiada com repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura e investigação aponta discrepância entre valor pago e serviço executado

22/09/2025 16h08

Obra de condomínio destinado a abrigar policiais está paralisada

Foto: Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento investigatório para apurar o abandono e as suspeitas de irregularidades na construção de um condomínio destinado a abrigar policiais e outros agentes de segurança em Ribas do Rio Pardo. 

A obra, batizada de Condomínio das Forcas de Segurança, financiada com um repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura, foi paralisada, e a investigação aponta para uma grave discrepância entre o dinheiro público já pago e o serviço efetivamente executado.

O projeto, idealizado pela Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 1300 de 09 de novembro de 2022 e seria destinada a profissionais da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil que desejam residir no município, que sofreu um boom de população e outras demandas a partir da construção da fábrica da Suzano e, até o momento, contabiliza diversos problemas de infraestrutura e ambientação social.

A investigação, conduzida pelo Promotor de Justiça George Zarour Cezar, revelou que, embora a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo já tivesse repassado 47,5% do valor total do projeto ao Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), responsável pela gestão da obra, o avanço físico da construção não passava de 20%.

A situação levou o presidente do Conseg a informar oficialmente ao MP que o canteiro de obras foi abandonado, em maio deste ano, pela construtora, a empresa Partiu Obra Construções e Reformas LTDA.

Documentos do processo mostram que a própria prefeitura, em ofício, admitiu haver "falta de transparência" na contratação e nos pagamentos feitos à empresa.

Uma reunião de crise mediada pelo Ministério Público, em outubro do ano passado, expôs um jogo de acusações entre as partes. O então prefeito João Alfredo Danieze (PT) justificou a suspensão dos repasses por considerar a empresa "não confiável" e por irregularidades nas medições.

Em contrapartida, o representante da construtora, Mateus Lacerda, culpou o município por mais de 120 dias de atrasos nos pagamentos, o que teria inviabilizado a continuidade dos trabalhos.

Diante dos indícios de dano ao erário e da paralisação de um projeto crucial para a segurança pública local, o Promotor de Justiça determinou a instauração de um Procedimento Preparatório e requisitou à Polícia Civil a abertura de um Inquérito Policial para apurar a possível prática do crime de estelionato por parte dos responsáveis pela empresa.

FILA DE ESPERA

Dourados: pacientes esperam até cinco anos por endoscopia digestiva

MPMS instaura inquérito civil para investigar o caso e cobra o município por medidas efetivas para reduzir a fila de 2,5 mil pessoas

22/09/2025 15h44

Para algumas pessoas, a previsão de atendimento é somente em 2027

Gerson Oliveira / Correio do Estado

A 10ª Promotoria de Justiça de Dourados instaurou um inquérito civil para investigar a conduta do município de Dourados diante da elevada fila de espera, para realização de endoscopias digestivas na rede pública de saúde. 

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apura a efetividade das ações adotadas pela administração municipal para atender os mais de 2.500 pacientes. Para algumas pessoas, a previsão de atendimento é somente em 2027.

De acordo com o órgão público, a investigação se justifica diante da omissão do Poder Executivo municipal em adotar providências concretas para reduzir a fila. 

A classificação de risco dos pacientes, conforme levantou a 10ª Promotoria de Justiça, indica que há casos de prioridade 2 com espera superior a dois anos, e prioridade 3 com previsão de até cinco anos. O Conselho Nacional de Saúde considera excessiva qualquer espera superior a 180 dias para exames e tratamentos agendados.

O município de Dourados informou possuir contratos ativos com o Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HU/UFGD) e o Hospital Cassems para a realização mensal de procedimentos. Sendo de 85 atendimentos ao primeiro e 150 ao segundo, totalizando 2.820 exames anuais. 

De acordo com o MPMS, os números não batem com a realidade da fila, que segue crescente. Foi destacada a ausência de providências além dessas contratualizações, que já se mostraram insuficientes para atender a demanda reprimida.

Providências 

O MPMS solicitou à Secretaria Municipal de Saúde uma série de informações, entre elas: dados atualizados sobre o número de pacientes aguardando endoscopia, data de inserção no sistema, nível de risco e estimativa de agendamento. Também foi exigida comprovação de novas ações capazes de acelerar a realização dos exames, além da simples manutenção dos contratos já existentes.

A medida ocorre após análise de documentos e ofícios trocados entre o Município e a Promotoria, nos quais foram apontadas inconsistências entre os dados oficiais e a realidade enfrentada pela população. A Central de Regulação informou que, apesar da média de 198 solicitações mensais, há apenas 103 vagas disponíveis por mês para o exame, o que inviabiliza a redução da fila no curto prazo.

Diante do cenário, houve prorrogação de 90 dias no prazo para conclusão da apuração e a determinação de novas diligências. O objetivo é verificar se o município tomará providências eficazes para garantir o acesso à saúde em tempo razoável, conforme estabelece a Constituição Federal e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

