Polícia de MS mata dois por dia em 2025

Em estudo realizado pelo Ministério da Saúde e divulgado por meio do “Boletim Epidemiológico do impacto das DTNs na morbimortalidade das crianças no Brasil”, Mato Grosso do Sul aparece em 4° lugar no ranking nacional de doenças tropicais negligenciadas (DTN) entre crianças de 0 a 11 anos.

De acordo com informações da Fiocruz, as DTNs são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda, elas representam desafio persistente e significativo para a saúde global, cuja ocorrência pode implicar o comprometimento do crescimento e desenvolvimento de pessoas, desde a gestação e a primeira infância até a vida adulta.

Como condições crônicas, podem levar a diferentes graus de adoecimento com potencial de danos de natureza física e psicossocial, com estigma e preconceito, redução da qualidade de vida e risco de morte. As DTN possuem carga de morbimortalidade considerável em crianças, mas subestimada.

O levantamento foi realizado com base do registro em doze tipos de DNTs, sendo estas: acidente ofídico, dengue, chikungunya, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, filariose linfática, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, oncocercose, raiva humana e tracoma.

Em âmbito nacional, as principais doenças detectadas foram dengue/chikungunya que totalizam 14.322.156 casos em 13 anos. Desse número, 11,5% (1.644.521) em crianças de 0-11 anos, com média anual de 117.466 casos e taxa de detecção média de 312,57 casos por 100.000 habitantes, crescente ao longo do tempo. A maioria dos casos ocorreu em crianças de 7-11 anos de idade e negras, mas com taxas significativas em crianças indígenas.

No enquadramento das mesmas doenças por estado, Mato Grosso do Sul aparece em 4° no ranking, ficando atrás apenas de Acre, Goiás e Tocantins. Entretanto, quando exclui a doença de dengue e chikungunya, o Estado desce para o 14° lugar.

Já em relação aos óbitos, foi concluído que quando incluído as doenças de dengue e chikungunya, as maiores taxas de mortalidade por DTN entre crianças de 0-11 anos foram registradas nas regiões Norte (0,615) óbito por 100.000 habitantes), Nordeste (0,580 óbito por 100.000 habitantes) e Centro-Oeste (0,550 óbito por 100.000 habitantes).

"Em municípios com nível do IBP muito alto, verificou-se o maior número (968) e percentual (51,2%) de óbitos (dados não apresentados), bem como a maior taxa de mortalidade (0,646 óbito por 100.000 habitantes) entre as DTN em análise para crianças", informa.

Dengue em MS

Desde o início de 2025, Mato Grosso do Sul já registrou 1.133 casos prováveis de Dengue, sendo 253 casos confirmados, os dados são referentes ao boletim da 4ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na última quinta-feira (30). Segundo o documento, não há óbitos registrados ou em investigação.

Nos últimos 14 dias, o município de Selvíria registrou alta incidência de casos confirmados, já em Inocência e Pedro Gomes foi registrado uma média incidência de casos confirmados para a doença.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 122.224 doses do imunizante já foram aplicadas para idade permitida na bula na população. Ao todo, MS já recebeu do Ministério da Saúde 207.796 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade - faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 623 casos prováveis, sendo 23 confirmados. Não há óbitos registrados. A SES ainda alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

