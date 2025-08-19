Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DEFRON

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira; dois foram presos

A droga "dry" tem grande poder alucinógeno e alto valor comercial. Além de entorpecentes, a Polícia encontrou dois imóveis que seriam usados para armazenamento e produção

Karina Varjão

Karina Varjão

19/08/2025 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou a prisão de dois homens nesta segunda-feira (18) em Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, e fechou um laboratório de produção de drogas. 

De acordo com a investigação, os presos, de 39 e 46 anos, são concunhados e utilizavam dois imóveis para organizar o crime. Um dos imóveis era para armazenamento das drogas e, o outro, para a produção e refino. 

Durante a operação, em um dos imóveis, os policiais encontraram 6 quilos de skunk, 350 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 18 gramas da droga alucinógena “DRY”, de alto valor comercial. 

No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100 quilos de skunk, 20 quilos de Dry, bem como os equipamentos que são utilizados no preparo dos entorpecentes, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. 

Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e seguiram para a sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais a serem realizados. 

DRY

Conhecida como “maconha dos playboys”, a “dry” é uma variação da maconha e tem diferentes texturas e até essência de sabor. Ela é voltada para pessoas que tenham alto poder aquisitivo em razão do seu valor alto, que pode chegar a R$100 mil o quilo. 

Produzida em laboratório e com alta concentração de T.H.C., o uso da droga causa alterações psicológicas mais graves e com mais intensidade, como uma alteração maior da percepção de tempo e espaço. 

Outro caso

Há exatamente um mês, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desmantelou outro esquema de produção da droga em laboratório e distribuição a partir dos Correios. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, a partir de uma denúncia anônima, foi iniciada uma investigação para interceptar a “dry”que estava a caminho da Capital via Correios.

Com o código de rastreio em mãos, a Polícia Civil passou a acompanhar a entrega, que chegou nas mãos de um indivíduo que já tinha passagem por tráfico. 

Ao receber o pacote, o homem foi abordado pelos policiais e confirmou que a encomenda continha haxixe e outras variantes da maconha, que foi confirmado aos agentes abrirem a encomenda. 

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório de manipulação e preparo de drogas, contendo papel filme, balanças de precisão, tesouras, embalagens zip-lock e demais utensílios para uso e armazenagem de entorpecentes. 

No quarto do casal, foram encontrados R$13.802 em dinheiro em espécie juntamente com a mulher do suspeito, além de 284 gramas de derivados da maconha, avaliados em, aproximadamente, R$100 mil.

Foram recolhidos, ainda, 26 comprimidos de ecstasy, com valor estimado em mil reais. 
 

Despedida

Morre aos 78 anos, Carlos Marcos Medeiros, criador do MARCO em Campo Grande

Amigos e familiares se despedem de um dos nomes mais proeminentes das artes no estado

19/08/2025 18h00

Compartilhar
Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos

Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos Divulgação

Continue Lendo...

Faleceu na manhã esta terça-feira (19), aos 78 anos, o curador, produtor cultural e editor gráfico Carlos Marcos Medeiros, companheiro do artista plástico Humberto Espíndola.

Carlos teve grande participação na valorização artística de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo articulador da criação do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO) e do Museu de Cuiabá. A Secretaria de Estado e Cultura, durante o governo de Marcelo Miranda, da qual Humberto foi o primeiro titular, também teve participação de Carlos em sua fundação.

Amigos de Carlos o descrevem como uma pessoa alegre, generosa e inspiradora, que tinha o dom de transformar cada encontro em aprendizado e afeto.

"Carlos é uma das pessoas mais cultas que eu já conheci, no que se tange à artes plásticas, cinema, a cultura em geral. Carlos sabia de tudo e de todos sobre as artes plásticas do mundo e sobre os movimentos, escrevia que era uma beleza, nos corrigia o português sempre e era um grande amigo, falava comigo todos os dias", relata Celeste Curado, publicitária e galerista, amiga de Carlos há mais de 40 anos.

Como curador, Carlos atuou em diversas exposições e escreveu inúmeras críticas de artes visuais no estado. Em um de seus últimos trabalhos na área, em abril de 2024, foi curador da 'Mostra Entrosamento', exposição coletiva no Centro Cultural José Octávio Guizzo que reuniu mais de 30 nomes das artes visuais de Mato Grosso do Sul

Com o companheiro Humberto, Carlos atuou na pesquisa da antologia artística “Artes Plásticas no Centro-Oeste”, de Aline Figueiredo, obra que retrata uma das mais proeminentes gerações de artistas de Mato Grosso do Sul e região, no fim da década de 1970.

"Carlos era um grande incentivador das artes e da cultura. Bastava uma pessoa estar começando, ele dava maior força, dava grandes dicas, ele influenciava muita gente a continuar no mundo artístico, em fazer seu trabalho, era um grande admirador e um grande incentivador. Isso ele sempre fez pela cultura do nosso estado. É uma grande perda", lamenta a amiga Celeste.

Portador de uma doença autoimune, Carlos faleceu pouco antes de completar 79 anos no próximo dia 28.

Assine o Correio do Estado

CLIMA

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

Cidades do Estado lideraram os rankings e MS continua em alerta para vendaval e tempestades

19/08/2025 17h45

Compartilhar
MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul foi destaque em dois rankings nacionais de meteorologia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19). 

Entre as cidades com as maiores temperaturas registradas hoje, Coxim, município a 250 quilômetros de distância de Campo Grande, levou a primeira colocação, com uma temperatura de 38,3ºC registrada.

Em seguida, Cuiabá, em Mato Grosso, também atingiu 38,3ºC. Em terceiro lugar, São Miguel do Araguaia, em Goiás, chegou a 38,1ºC e Rondonópolis, em Mato Grosso, atingiu 37,9ºC. 

Além do calor intenso, o Estado também registrou os menores valores de baixa umidade até às 15 horas de hoje. Paranaíba, Coxim e Água Clara registraram valor de 13%, um nível considerado perigoso para a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Também registrou o mesmo valor a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. 

Isso acontece devido ao Veranico, fenômeno que combina temperaturas acima da média, tempo seco e pouca chuva durante mais de quatro dias durante o inverno e o outono. 

Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, alergias respiratórias, sangramento nasal e irritação nos olhos e na pele. A OMS traz recomendações para períodos de umidade relativa do ar abaixo dos 60%, nível recomendado para a saúde, como: 

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar a prática de atividades físicas pesadas;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. 

Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta para vendavais a partir desta terça-feira, causando o aumento da nebulosidade, indicando que vem chuva por aí. 

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%. 

Para o próximo final de semana, continua a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria. Os acumulados de chuva podem superar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente na metade sul do Estado. 

Após a passagem das chuvas, deve ocorrer uma queda acentuada nas temperaturas, com valores que podem variar entre 8ºC e 10ºC, com indicativos de valores menores em regiões pontuais. 

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Previsão de amanhã / Fonte: CEMTEC

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 2 dias

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

4

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 5 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?