Polícia desmonta esquema que abastecia 'atacado e varejo' de drogas no interior

Edital do MEC no qual o hospital se inscreveu prevê entre 80 e 100 vagas de Medicina por ano. Além disso, instituição também deve oferecer Odontologia, a partir de 2026

Caso consida autorização do MEC, as aulas serão ministradas no prédio onde funcionava a antiga escola Oswaldo Cruz Reprodução- Marcelo Carvalho dos Anjos

Afundada em dívidas, a Santa Casa de Campo Grande desengavetou um projeto antigo e pretende abrir faculdades de Medicina, com até 100 vagas, e Odontologia para melhorar o faturamento e assim reduzir a dependência dos repasses públicos para manter os atendimentos.

Caso obtenha a autorização do Ministério da Educação, este seria o quarto curso de Medicina em Campo Grande, onde a UFMS, UEMS e Uniderp já disponibilizam a opção.

A pretensão da direção do hospital em oferecer os cursos na área de saúde está sendo alvo de questionamentos pelo Ministério Público do Estado, que está abrindo um inquérito civil para apurar a suspensão de uma série de atendimentos, principalmente de cirurgias, nos últimos meses.

Por conta do alegado déficit mensal de R$ 13,2 milhões, a promotoria quer saber quanto o hospital já gastou e quanto pretende investir para viabilizar a implantação das faculdades. Publicação relativa a quinta-feira (6 e março), estipula prazo de dez dias para que a instituição apresente estes números ao MPE.

Indagada sobre o assunto, a direção da Santa Casa informou ao Correio do Estado que "a Escola de Saúde está concorrendo ao Edital 05 de 2024 do Ministério da Educação (MEC), que habilita hospitais de grande porte, com características de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e envolvimento em atividades de ensino e pesquisa, para a oferta de cursos superiores".

Esta Escola de Saúde está instalada no prédio onde funcionava a escola Oswaldo Cruz, no centro de Campo Grande, próximo ao camelódromo e o mercadão. Atualmente já são oferecidos cursos profissionalizantes no local.

O edital foi aberto em abril do ano passado pelo MEC e o prazo para inscrição e entrega da documentação acaba no final de abril deste ano. Depois disso, o resultado da concorrência só deve ser publicado no final de 2025 ou começo de 2026.

E, conforme a exigência do MEC, o número mínimo de vagas será 80 e o máximo, 100 vagas. Diz ainda que 10% das vagas terão de ser destinadas a bolsistas, com base em "critérios étnico-raciais, que contemplem as populações pretas e pardas, indígenas, quilombolas; e de inclusão, que contemplem as pessoas com deficiência" Além disso, deve oferecer vagas pelo ProUni.

Com exigência de o hospital tenha pelo menos 400 leitos, o edital do MEC proíbe que o hospital a ser habilitado corte as vagas para aulas práticas, estágios e residência médica oferecidas a estudantes ou profissionais de outras faculdades da mesma cidade ou região.

"O setor de Ensino e Pesquisa do hospital está se preparando para atender ao chamamento deste edital do MEC, tanto no aspecto administrativo quanto técnico, visando obter as certificações necessárias para a Santa Casa e transformando a Escola de Saúde em uma instituição de nível superior, apta a atender às exigências do edital", informou a assessoria da Santa Casa.

Além do curso de Medicina, a Santa Casa também pretende oferecer Odontologia. "Vale ressaltar que o curso de Odontologia já está em andamento por meio de uma parceria entre a Santa Casa e a instituição de ensino Insted. Nosso objetivo é que, a partir de 2026, possamos oferecer o curso de Odontologia nas nossas próprias Instalações, porém ainda continuando a parceria com o Grupo Insted", informou