Polícia e Saúde fazem blitz contra falsos oftalmologistas em MS

DISPARIDADE

Em MS, este rendimento médio foi de R$ 2.169, exatos 100 reais acima da média nacional, mas R$ 1.275,00 abaixo do primeiro colocado

O rendimento domiciliar per capita (por pessoa) foi de R$ 2.069 por mês no Brasil em 2024, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em Mato Grosso do Sul, este rendimento médio foi de R$ 2.169, ficando em oitavo lugar no rankin dos estados e do Distrito Federal.

Entre as unidades da Federação, a renda varia de R$ 1.077 no Maranhão a R$ 3.444 no Distrito Federal.

Isso quer dizer que o rendimento do estado nordestino equivale a apenas 31,3% do registrado no local com o maior valor da lista.

A grande diferença entre o rendimento dos moradores do Distrito Federal é explicada por conta dos altos salários pagos aos servidores públicos de Brasília.

Os valores são publicados de forma resumida pelo IBGE em termos nominais. Nesse caso, o instituto evita a comparação com os anos anteriores, já que os dados não são corrigidos pela inflação.

A divulgação atende a uma lei que estabelece os critérios de divisão do FPE (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal). As estatísticas são compartilhadas anualmente com o TCU (Tribunal de Contas da União) para a realização dos cálculos.

A renda domiciliar per capita divide o rendimento total dos domicílios pelo número de moradores dos endereços. Nessa conta, o IBGE considera os recursos obtidos com o trabalho e outras fontes.

A base das informações é a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, um dos principais levantamentos do órgão. Em 2023, o rendimento domiciliar per capita no Brasil havia sido de R$ 1.893, também em termos nominais, segundo o IBGE.

RENDIMENTO DOMICILAR PER CAPITA EM 2024, EM R$

Distrito Federal - 3.444

São Paulo - 2.662

Rio Grande do Sul - 2.608

Santa Catarina - 2.601

Rio de Janeiro - 2.490

Paraná - 2.482

Mato Grosso - 2.276

Mato Grosso do Sul - 2.169

Espírito Santo - 2.111

Goiás - 2.098

Brasil - 2.069

Minas Gerais - 2.001

Tocantins - 1.737

Rondônia - 1.717

Rio Grande do Norte - 1.616

Roraima - 1.538

Amapá - 1.514

Sergipe - 1.473

Pernambuco - 1.453

Paraíba - 1.401

Bahia - 1.366

Piauí - 1.350

Pará - 1.344

Alagoas - 1.331

Acre - 1.271

Amazonas - 1.238

Ceará - 1.225

Maranhão - 1.077



(Informações da Folhapress)