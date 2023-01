Polícia Federal apreende aproximadamente seis toneladas de drogas, a maior apreensão do ano

cargos federais

Foram sugeridos Alexandre Figueiredo de Araújo, Marcos Khadur Rosa Pires, Rafael Gomes Charão, Robinson Luís Araújo e Waldir Brasil do Nascimento

Em assembleia-geral extraordinária, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) apresentou cinco nomes que se colocaram à disposição para assumir o cargo de superintendente-regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul.

São eles os inspetores Alexandre Figueiredo de Araújo, Marcos Khadur Rosa Pires, Rafael Gomes Charão, Robinson Luís Araújo e Waldir Brasil do Nascimento.

Segundo a assessoria de imprensa do SINPRF/MS, o inspetor João Paulo Pinheiro Bueno não pode concorrer à pesquisa, pois externou seu interesse uma hora antes do início da assembleia, o que impossibilitou que seu nome fosse incluído no sistema.

A votação teve uma escala de 1 a 5, sendo computado ao final o seguinte resultado por ordem de preferência dos sindicalizados:

Waldir Brasil do Nascimento (63)

Alexandre Figueiredo de Araújo (38)

Rafael Gomes Charão (17)

Marcos Khadur Rosa Pires (9)

Robinson Luís Araújo (3)

A consulta inédita foi uma iniciativa do SINPRF/MS como forma de contribuir de maneira democrática com o Departamento da PRF, esclarecendo que todos os currículos, independente da classificação, foram encaminhados ao diretor-geral, que não tem nenhuma obrigação de nomear nenhum dos postulantes.

Comando

Em Mato Grosso do Sul, a Superintendência da PRF estava com o inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, que foi reconhecido pelo bom trabalho à frente do órgão federal.

Ele chegou a receber o Diploma do Mérito Eleitoral, concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Representando todo o efetivo da PRF, o superintendente recebeu o referido diploma das mãos de José Eduardo Chemin Cury, que é membro efetivo do TRE-MS, na classe de advogado.

A homenagem foi concedida a autoridades como forma de reconhecimento pelos serviços prestados de forma notória e relevante à Justiça Eleitoral.

A honraria é símbolo de distinção honorífica por sua valiosa e engrandecedora cooperação aos cidadãos sul-mato-grossenses.

No momento, a Superintendência da PRF está com o superintendente substituto, inspetor Augusmar Vieira Melo.