Cidades

Operação

Polícia Federal fecha cerco contra fraude no auxílio emergencial em MS

A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (12), após a investigação apontar que os suspeitos cadastraram irregularmente pessoas para receber o benefício e ficavam com o dinheiro

Laura Brasil

12/08/2025 - 13h53
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um grupo que cometeu fraudes para receber o auxílio emergencial em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pela PF, a investigação começou após a Caixa Econômica Federal denunciar o acesso indevido ao sistema do governo federal, no qual eram feitos cadastros irregulares de beneficiários do programa.

Assim que o dinheiro entrava nas contas abertas ilegalmente, - não foi divulgado o número de envolvidos no esquema - os investigados se apropriavam dos valores de forma a ocultar para quem o benefício realmente ia parar.

A investigação, que recebeu o nome de Antes Tarde do que Nunca, também identificou a emissão de boletos bancários fraudulentos e a abertura de contas em lojas digitais, tudo em nome de terceiros, numa tentativa de dificultar a identificação dos reais beneficiários da fraude.

Outras operações


Em 2022, conforme noticiado pelo Correio do Estado no dia 28 de julho, em mais uma ação da Polícia Federal, que recebeu o nome de Operação Contritio Fiduciae, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1 milhão e cumpriu mandado de busca e apreensão contra uma funcionária da Caixa Econômica Federal em Ivinhema, no interior do Estado.

Segundo a PF, as verbas públicas destinadas ao repasse do auxílio emergencial eram desviadas por ela para contas de terceiros. A decisão judicial determinou que os recursos obtidos clandestinamente fossem devolvidos.

Apurações anteriores da Polícia Federal indicaram que a investigada gerou dezenas de benefícios falsos, aproveitando-se do repasse, além de ajudar pessoas próximas ligadas ao esquema.

A oitiva da investigada em Ivinhema ocorreu mediante determinação da 2ª Vara Federal de Dourados. A PF informou que a mulher não residia em Ivinhema e que prestou serviços à Caixa Econômica Federal em outro município do Estado, sendo localizada em Ivinhema apenas no momento da operação.

Um mês depois, no dia 12 de julho do mesmo ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Miser Fraudis contra um homem que não teve o nome divulgado, no município de Batayporã.

A busca e apreensão foi realizada na residência do suspeito, identificado como responsável por diversas fraudes ao sistema Caixa Tem, utilizado para o pagamento do auxílio emergencial.

As investigações apontaram que o homem desviava valores de terceiros por meio da emissão de boletos e transferências para contas criadas especificamente para esse fim.

O suspeito pode responder por crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a oito anos de prisão.

A operação recebeu o nome Miser Fraudis em alusão ao fato de a fraude ter sido cometida contra um benefício social federal, que tem por objetivo amenizar a situação de miséria de parte da população em decorrência da pandemia de Covid-19.

RASTRO CIRÚRGICO

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

Durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas

12/08/2025 12h00

Foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas

Foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas FOTO: Polícia Federal

Nesta terça-feira (12), a Polícia Federal deflagrou a 'Operação Rastro Cirúrgico', que foi cumpriu mandados de busca e apreensão em três  municípios do interior de Mato Grosso do Sul, e resultou no afastamento do secretário municipal de saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, que ocupa o cargo desde a gestão anterior.

A investigação teve seu início com a notícia de irregularidades praticadas no âmbito do Centro de Especialidades Médicas - (CEM), do município de Selvíria, distante aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande.

A operação teve o objetivo de combater os crimes de peculato apropriação e desvio de recursos públicos, além de fraude em procedimentos licitatórios e em contratos administrativos, envolvendo recursos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a polícia, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além das medidas cautelares de sequestro, arresto e bloqueio de bens, no valor de 5 milhões de cada uma das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como medidas cautelares de natureza pessoal, tais como afastamento das funções públicas e de proibição de contratar com o poder públicos.

Dos 13 mandados de busca e apreensão, seis foram cumpridos no município de Selvíria, três no município de Aparecida do Taboado, e outros quatro no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. Além disso, durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas.

Todas as medidas forma deferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, após representação conjunta, formulada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul.

Durante a investigação, a Polícia Federal identificou indícios de inexecução contratual, assim como superfaturamento e sobrepreço na Ata de Registro de Preço (ARP) e nos respectivos contratos administrativos. Na ocasião, a PF também verificou que uma das clínicas médicas contratadas não existia de fato.

Além disso, também foram identificadas a  existência de múltiplos contratos administrativos, alguns deles sem publicação nos sites de transparência, contendo objetos idênticos, vigência simultânea e mesmas partes contratantes, de modo a ocasionar uma multiplicidade de pagamentos por um mesmo procedimento cirúrgico e serviço médico contratado.

OPERAÇÃO RASTRO CIRÚRGICO

O nome da operação faz alusão à ausência de vestígios/rastro que os procedimentos cirúrgicos contratados deveriam deixar, como seus prontuários médicos e utilização de “sala suja” hospitalar, mas que, no caso, não deixaram, diante da reiterada inexecução contratual atestada por auditorias e inspeções técnicas.

Ao final das investigações, os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de peculato apropriação e desvio, fraude em procedimento licitatório, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem variar de 10 (dez) a 33 (trinta e três) anos, de reclusão, na medida de sua culpabilidade.

INTERIOR

Homem fingia ser fiscal para extorquir motoristas de ônibus em MS e vira alvo da PF

Suspeita é de que indivíduo estaria extorquindo condutores de ônibus que transitavam na BR-262, em trecho entre Corumbá/MS e São Paulo

12/08/2025 11h01

Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas.  Reprodução/PF-SRMS

Longe cerca de 423 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) em Corumbá a "Operação Impostor", contra um servidor que entrou na mira das autoridades por suspeita de se passar por outro cargo de agente oficial para extorquir motoristas de ônibus em rodovias sul-mato-grossenses. 

Na chamada Cidade Branca, a ação contou com apoio da Corregedoria da Receita Federal, com intuito de "reprimir crimes de corrupção e usurpação de função pública envolvendo servidores da Receita Federal do Brasil", segundo a PF em nota.

O alvo, um servidor que ocuparia o cargo de agente de portaria que, entretanto, se apresentava ilegalmente como auditor fiscal ou analista tributário. 

Com base em informações preliminares, as investigações colocaram o suposto "impostor" na mira da Polícia Federal, com a suspeita de que esse indivíduo estaria extorquindo motoristas de ônibus que transitavam na BR-262, no trecho entre Corumbá/MS e São Paulo.

Caça ao 'impostor'

Diante do suposto desvio de conduta, os devidos setores da Polícia e Receita Federal foram mobilizados para esse combate à corrupção, para preservar a integridade do serviço público, "garantindo a responsabilização de agentes que utilizem o cargo ou função para benefício pessoal", complementa a nota da Polícia Federal.

Diante da suspeita de práticas criminosas, já que tal conduta configura grave violação aos deveres funcionais e traz sério risco à credibilidade das instituições públicas.

Durante a operação foram cumpridas as medidas judiciais que previam buscas e apreensões, sendo que os materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Sobre os detalhes desse suposto crime, a PF indica que o "impostor" que não foi identificado supostamente exigia valores das vítimas, que seriam recebidos através da conta bancária de uma pessoa próxima desse investigado. 

 

