Cidades

ALERTA

Polícia investiga se metanol pode ter sido a causa da morte de rapaz em MS

Jovem de 21 anos ingeriu cachaça na quarta-feira e passou o dia seguinte com dores graves e vômitos escuros, até sua morte

Felipe Machado

04/10/2025 - 08h00
Após a explosão de notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, Mato Grosso do Sul também está em alerta sobre as bebidas destiladas falsificadas após Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morrer sob suspeita de ter ingerido uma cachaça adulterada comprada em conveniência do bairro onde morava, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil, a bebida foi comprada na quarta-feira, na conveniência NaschBeer, pelo irmão da vítima, Thiago Santana Falcão, após uma tentativa frustrada de comprar no Supermercado da região, visto que o estabelecimento estava fechado. No caso, foi comprada uma cachaça, conhecida como Camelinho.

No dia seguinte, por volta das 15h, Matheus se queixou de dores e apresentou sintomas graves, como mal-estar gástrico, náuseas e vômito escurecido. É neste momento que, de acordo com a família, foi crucial para o que viria a acontecer cerca de cinco horas depois: a demora no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Quando chamamos o Samu, eram 16h. Chamamos quatro vezes e ele não veio. Quando foi 18h que eles chegaram para levar ele para lá”, explica Antônia Duarte, de 59 anos, tia da vítima.

Às 18h20min, Matheus chegou à Unidade de Pronto-atendimento (UPA) do Bairro Universitário e, mesmo com fortes dores, respondeu aos principais estímulos e conseguiu caminhar até a triagem, falava e estava consciente de suas ações.

Na triagem, ele relatou ter consumido bebida alcoólica no fim de semana também –whisky no sábado e cachaça no domingo. Ademais, disse que fazia uso de bebida alcoólica para dormir desde seus 19 anos.

Após seus sinais vitais serem checados, sua situação foi classificada com a cor amarela (gravidade moderada). Porém, tudo mudou em cerca de 15 minutos. Às 18h45min, Matheus apresentou um quadro de crise convulsiva, o que o fez ser transferido para a área vermelha da unidade de saúde, já inconsciente.

O jovem apresentou quadro de parada cardiorrespiratória e, por isso, foi colocado em intubação orotraqueal (procedimento médico de emergência que insere um tubo pela boca, assegurando a oxigenação, a ventilação e a proteção das vias aéreas).

Após isso, o rapaz teve algumas paradas cardiorespiratória, até sua morte ser constatada, às 19h53min.

Depois do óbito, o corpo de Matheus foi recolhido para exames necroscópicos. De acordo com a família, até a tarde de sexta-feira não houve um retorno da Polícia Civil ou Instituto Médico Legal (IML) para a liberação para velório e sepultamento.

Para análise toxicológica, amostras de sangue e urina da vítima foram encaminhadas ao Laboratório Central do Município de Campo Grande.

Obviamente, a bebida ingerida pela vítima também foi confiscada para análises complementares, já que suspeita-se de intoxicação por metanol, que, conforme previsão do governo do Estado, deve demorar até 30 dias para ficar pronto.

“Não nos ligaram e nem falaram nada, apenas disseram que estavam fazendo exame por causa desse negócio do álcool [metanol]. Nem dão satisfação, porque a pessoa que é pobre, você sabe o jeito que é, né?”, lamenta a tia de Matheus.

OUTRO LADO

A bebida que supostamente teria causado a morte do jovem foi comprada na conveniência NaschBeer, que fica localizada no Jardim Nashiville. Maria Silva, dona do estabelecimento, confirmou que a bebida foi adquirida no local, mas acredita que não há metanol na referida cachaça.

“Eu não acredito que seja metanol, porque esse Camelinho já está no mercado há muitíssimo tempo. Então assim, apresentou agora, pode ser que ele ingeriu outro tipo de bebida, pode ser que ingeriu bebida com algum outro tipo de substância”, afirma.

Após o caso se tornar público, a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) foi ao local para confiscar o lote da bebida a qual pertencia aquela ingerida por Matheus.

Sobre isso, Maria explicou que a cachaça foi fornecida por uma grande distribuidora de bebidas, parceira da conveniência há 11 anos. Além da Camelinho, uma marca de vodka do mesmo fabricante também foi confiscada, por ter chegado no mesmo carregamento que a cachaça.

“Prefiro aguardar, mas me resguardo porque tenho nota fiscal de compra. Em questão da família, é uma perda grande e eu como comerciante também fico no prejuízo, porque é o nome da minha empresa que está em jogo”, finaliza a proprietária.

A reportagem tentou entrar em contato com a distribuidora, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

PREFEITURA

Em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande se solidarizou com a morte do jovem, mas afirmou que Matheus teve um atendimento rápido e adequado, contrariando a versão da família, que defende que houve negligência do Samu.

“O jovem recebeu atendimento imediato e adequado desde o acionamento do Samu 192, que realizou o transporte com estabilidade até a UPA, onde foi classificado como amarelo conforme o protocolo de risco. O paciente estava consciente e orientado, sendo acompanhado de perto pela equipe na unidade e, diante da piora súbita do quadro, recebeu todas as manobras de emergência previstas em protocolo”, disse o Executivo Municipal em nota.

Além disso, a prefeitura afirmou que emitiu, por meio da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG), um Alerta Epidemiológico sobre os casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas no País, “diante da preocupação crescente e da notificação de situações semelhantes em outros estados”.

APURAÇÃO

Segundo apurou o Correio do Estado, a Polícia Civil esteve presente em locais que podem ter bebidas adulteradas ou de pessoas que fazem essa prática ilegal. Mesmo diante da forte suspeita, a fonte afirmou que não é possível confirmar ainda a intoxicação por metanol em Matheus, visto que uma decisão precoce pode gerar grandes prejuízos ao comércio campo-grandense.

“Não é momento da gente falar sobre eventual intoxicação por metanol. Nós não sabemos do que esse rapaz morreu. É prudente aguardar o laudo, até para não causar um alarde desnecessário. Então, a gente pode causar um prejuízo ao comércio, à imagem das empresas, propagando algo que nós não sabemos ainda. Nós estamos com cautela”, explicou uma fonte.

Prefeito volta para sua casa com jacuzzi, mas usando tornozeleira

Por decisão do STJ, prefeito de Terenos também não pode entrar na prefeitura e nem ter contato com outros denunciados ou com testemunhas

04/10/2025 07h23

Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Na decisão que colocou em liberdade nesta sexta-feira (3) o prefeito afastado de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou que ele e os outros 15 presos no dia 9 de setembro devem utilizar tornozeleira eletrônica, não podem retomar suas funções públicas, não podem entrar na prefeitura e não podem ter contato entre si ou com as testemunhas do caso. 

O prefeito, empresários, servidores públicos e até um policial do Batalhão de Choque estavam presos desde o dia 9 de setembro acusados de uma série de crimes de corrupção em um "jogo de cartas marcadas" em licitações para obras e serviços na prefeitura da cidade que fica a 23 quilômetros de Campo Grande. 

Antes de ser eleito pela primeira vez, em 2020, o prefeito tucano declarou que morava em uma casa de R$ 63 mil. Agora, conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, ele reside em um imóvel no qual teria investido milhões. O dinheiro para isso, segundo a denúncia, seria fruto de propina que ele cobrava das empresas que prestavam serviço.

"Trata-se de imóvel de alto padrão, luxuoso,  espaçoso, guarnecido com móveis planejados em seus cômodos e jacuzzi na área de lazer, além de mobiliário novo e requintado, investimento total na casa de R$ 2.000.000,00", detalhou a denúncia entregue à Justiça no dia 30 de setembro. Segundo a esposa do prefeito, que prestou depoimento ao Ministério Público, a casa foi construída recentemente.

E é para essa casa que o prefeito está voltando depois de ser colocado em liberdade pelo STJ. Porém, por conta da tornozeleira, terá certas restrições para o uso da jacuzzi que instalou na área de lazer do imóvel. 

Isso porque não é recomendado usar a tornozeleira eletrônica em piscinas ou banheiras, já que a imersão prolongada na água pode danificar o equipamento. A regra geral é que o uso de piscinas e outras atividades aquáticas são restritos para a tornozeleira eletrônica, e a desobediência às regras pode levar à necessidade de pagamento pelo aparelho danificado. Estas orientações são repassadas aos usuários quando da instalação. 

Ao conceder a liberdade, o ministro do STJ deixou claro que existem indícios suficientes para mostrar que o caso de Terenos é de extrema gravidade. Mesmo assim, ele entende que a prisão é reservada somente para casos excepcionais. 

"Como visto, a prisão preventiva dos denunciados foi decretada diante de evidências  concretas, detalhadamente descritas na decisão ora impugnada, indicando a existência de organização criminosa, liderada pelo paciente, que estaria, em tese, praticando crimes licitatórios, em prejuízo da Administração Pública do Município de Terrenos/MS, desde o ano 2021", detalhou o ministro. 

Para ele, a prisão só deve ser utilizada quando não existem formas alternativas de acabar com a criminalidade. "Nada obstante a inquestionável gravidade dos fatos narrados, verifico que a necessidade da prisão preventiva não foi satisfatoriamente demonstrada. Como se sabe, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema. Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal."

O próprio ministro entende que tanto o prefeito quando os demais presos no dia 9 de setembro são um risco para a sociedade e por isso determinou o uso de tornozeleira. "O contexto fático-probatório revela, de forma clara, a existência de risco à ordem pública, decorrente da persistente atuação ilícita do grupo criminoso, que, conforme já referido, estaria dilapidando patrimônio público por longo período, através da fabricação fraudulenta de procedimentos licitatórios, ensejando vultosos benefícios financeiros para os envolvidos."

Para Ribeiro Dantas, "ainda que haja evidências quanto à materialidade do crime de organização criminosa, as circunstâncias específicas do caso, bem como condições pessoais do  investigado, devem necessariamente ser sopesadas a fim de concluir pela suficiência ou não de medidas cautelares menos invasivas que a prisão preventiva."

Para o Ministério Público, o rápido enriquecimento do prefeito está entre as principais evidência de que ele comanda um amplo esquema de corrupção.  Entre 2020 e 2024, o seu patrimônio oficial passou de R$ 776 mil para R$ 2,46 milhões. 

Estes dados, porém, não revelam seu patrimônio. Na declaração de bens entregue à Justiça, além de sub-avaliada, não aparecem os três barracões para criação de suínos nos quais teria investido em torno d R$ 3,7 milhões e nem a casa na qual teria investido R$ 2 milhões. Também não aparecem os touros Nelore avaliados em R$ 200 mil que cria em parceria com seu sogro. 

Para o advogado Julicezar Barbosa, um dos que defendem o prefeito, "com a concessão da liberdade, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade da prisão. Após esse importante passo, Henrique Budke se dedicará às próximas fases da defesa, buscando o merecido reconhecimento de sua inocência."


 

Campo Grande

Ação social de Dia das Crianças dos Hamburgueiros do MS leva alegria e solidariedade

Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes

03/10/2025 21h57

Hamburgueiros do MS

Hamburgueiros do MS Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, os Hamburgueiros do MS realizam a Ação Social de Dia das Crianças, reforçando o compromisso do grupo com a comunidade e a felicidade dos pequenos. Desde a criação da iniciativa, já foram distribuídos mais de 12 mil hambúrgueres, em momentos marcados por união, amizade e solidariedade entre voluntários, parceiros e familiares.

Neste ano, a ação será realizada em duas datas especiais. No dia 4 de outubro, serão entregues 375 hambúrgueres na Associação Alpa, em parceria com o Padre Gustavo. Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes.

No dia seguinte, 5 de outubro, a festa continua na Rua do Carneiro, nº 374, Bairro Nhanhá, em Campo Grande/MS. A partir das 13h, em colaboração com a presidente da Associação, Rose Pereira, e com a Paróquia Padre José Anchieta, a programação prevê a distribuição de cerca de 1.500 hambúrgueres, acompanhados de refrigerantes, pipoca e algodão-doce. O evento terá ainda música ao vivo e recreadores, garantindo diversão para toda a família.

Os Hamburgueiros do MS convidam a comunidade a participar dessa corrente do bem. Para obter mais informações, os contatos são Weslley Bugre, pelo telefone (67) 99670-7002, e Bruno, do Tendas Burger, pelo número (67) 99108-8331.

 A proposta é celebrar o Dia das Crianças com alegria, solidariedade e união.

