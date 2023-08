Polícia Militar Ambiental anuncia expedição no Pantanal em comunidades Ribeirinhas

PROJETO

Em maio foi publicado no diário oficial de Campo Grande a redução de 10 mil hectares da área de preservação do Córrego Ceroula

Em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, a prefeitura anunciou o inicio de projeto que construirá um parque turístico, com custo de R$ 9,5 milhões, em área de proteção ambiental.

Intitulado como "Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho", o local onde o projeto será executado está inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula.

De acordo com a prefeitura a área demarcada para a construção do parque tem quatro cachoeiras e será transformada em um complexo de turismo com uma infraestrutura aliada à preservação.

Estão previstos quiosques, redários, playgrounds, museus, restaurante, apoio para trilhas e uma série de atrativos.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado no mês de maio, em publicação do Diário Oficial (Diogrande) do dia 10 de maio, foram alterados os limites originais da Área de Proteção da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula), em Campo Grande. O local passou a ter 10 mil hectares a menos em espaço de preservação.

A área do APA do Ceroula fica localizada junto ao Morro do Ernesto e à Cachoeira do Inferninho, e sua área total que era de 66.954 hectares, passou a ser após publicação de 56.580 hectares.

Procurada pela reportagem na época, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), responsável pela regulamentação da área de preservação, informou os motivos pelos quais levaram a proposta de readequação da área, por meio da diretora de Planejamento Ambiental, Mariana Massud.

Segundo ela, um plano de manejo da APA do Ceroula, feito em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em 2021, delimitou um novo perímetro de proteção ambiental a partir de diversas pesquisas relacionadas ao seu ecossistema.

“O plano de manejo feito com a UCDB identificou, de fato, qual é a área do mapa de preservação para a Bacia do Ceroula, já que no primeiro decreto, feito em 2001, foi observado que não havia uma pesquisa feita com área delimitada por meio de mapeamento, por isso está em processo essa adequação”, declarou Mariana Massud.

O documento técnico do plano de manejo da Planurb ainda apresenta seis programas ambientais destinados à APA do Ceroula, os quais têm a finalidade de especificar as ações básicas necessárias para manter a preservação da área.

Mariana Massud confirmou que a Prefeitura de Campo Grande pretende transformar a região do Ceroula em uma área com atividades turísticas e esportivas.

“O programa ambiental prevê atividades turísticas e esportivas, como ciclismo e corrida, dentro do território de zoneamento”, disse a diretora.

LANÇAMENTO

Na próxima segunda-feira (21), às 15 horas, será feito o lançamento da Pedra Fundamental que dará o pontapé para o projeto, em fase de elaboração.

O Município também deve investir na elaboração de um Plano de Manejo da Unidade de Conservação e ações de integração harmônica e sustentável da população com a natureza.

Além disso, pretende incentivar atividades de lazer e recreação de forma sustentável com a criação do Parque.

Segundo a prefeitura as obras do Parque Turistico deve iniciar no ano que vêm.