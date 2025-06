Polícia prende possível chefão do PCC no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No interior de Mato Grosso do Sul a manhã desta segunda-feira (23) teve início com três forças de segurança pública nas ruas, em busca de membros do Primeiro Comando da Capital com a "Operação Hécate", que mira desde executores e envolvidos na morte de um adolescente como também o possível chefão do PCC em Dourados.

No trabalho do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Dourados, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão - deferidos pela Vara do Juiz das Garantia -, em busca de provas como: armas de fogo, celulares e demais elementos.

Para a operação da manhã de hoje (23) foram mobilizados policiais civis e agentes da 1ª e a 2ª Delegacias de Polícia locais, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar por meio da Força Tática do 3ºBPM.

Segundo a Polícia, as investigações se desdobraram sobre os homicídios ocorridos e a estrutura da organização criminosa após - entre outros crimes - a morte do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, ocorrido no mês de maio deste ano.

Diante do assassinato brutal, a Operação "Hécate" faz referência à deusa grega mitologicamente associada às encruzilhadas e domínios sobre o mundo dos mortos, o que, segundo a Polícia Civil, simboliza "o enfrentamento direto do Estado contra os grupos que tentam impor o medo e o terror por meio da violência letal."

Caso emblemático

Conforme apurado pela mídia local, Ogeda foi executado com seis tiros em frente à sua casa, na esquina das ruas 8 e 5, após quatro homens em duas motocicletas chegarem ao local e já descerem disparando contra o grupo formado por Vitor, seu primo e outros dois amigos.

Dentre os seis disparos que atingiram a vítima fatal, quatro acertaram nas costas, enquanto um atingiu a cabeça de Vitor e outro o braço direito do adolescente, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, como apurado pelo Portal Dourados News à época.

Informações recentes, levantadas pelos repórteres Osvaldo Duarte e Cristina Nunes, apontam justamente que o possível "chefão" do PCC no município de Dourados está entre os seis alvos dos mandados de prisão da Operação Hécate.

Com a operação em curso, a Polícia Civil deve apresentar uma coletiva de imprensa local após os devidos cumprimentos das ordens judiciais.

