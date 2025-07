Polícia prende suspeito de matar advogado brasileiro no Paraguai

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Nacional Paraguaia prendeu Adolfo Damián Laranjeira Martínez, de 36 anos, suspeito de matar o advogado brasileiro Nivaldo de Souza Cordeiro, de 64 anos, em Pedro Juan Caballero.

As equipes se separaram em duas frentes: Adolfo Damián foi localizado em Yegros, perto de Cerro León. A outra diligência seguiu até o bairro Virgen de Caapupé, em Pedro Juan Caballero, onde localizaram o veículo BMW X1, que pertence à vítima.

Segundo informações do site ABC Color, o dono da casa contou que manteve o carro no local a pedido do suspeito.

Entenda

Com apoio de autoridades brasileiras, a investigação conjunto com a Polícia Nacional e Ministério Público do Paraguai pôde identificar a real identidade de Nivaldo, com o caso seguindo sob investigação no país vizinho.

A polícia paraguaia indicou que a identidade da vítima não foi localizada no Sistema Automatizado de Identificação por Impressão Digital (AFIS), o que levantou a suspeita de uma possível nacionalidade "estrangeira" dessa vítima para eles.

Morador da cidade paranaense de Pinhais, Nivaldo de Souza Cordeiro teria viajado até o Paraguai com a intenção de negociar e comprar uma casa, conforme relatado nos portais Ligado Na Notícia e Ponta Porã News, da região fronteiriça.

Ainda segundo o jornal ABC Color, o delegado subchefe da Delegacia de Polícia jurisdicional, César Samaniego, foi responsável por acompanhar a ocorrência ao lado do médico legista do Ministério Público de Pedro Juan, Lucas Riveros.

Lucas Riveros é o profissional que afirma que a vítima, Nivaldo no caso, "foi baleada na cabeça por trás à curta distância", cita.

Agora, a investigação busca identificar tanto os responsáveis pelo crime quanto as motivações.

