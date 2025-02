Polícia prende trio que "fez a limpa" em duas agências bancárias de Campo Grande

Educação

Gratuito e aberto ao público, evento acontece nesta terça-feira e será transmitido ao vivo

Ex-juiz federal, o influencer e palestrante Erik Navarro Wolkart realiza nesta terça-feira (25), a aula inaugural da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA-MS).

O evento será realizado às 18h30, no Ondara Palace, em Campo Grande, e tem como objetivo discutir os desafios da advocacia na era digital, inovação no setor jurídico e as novas demandas do mercado.

Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Navarro possui 168 mil seguidores no Instagram, o ex-juiz atuou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e conta com colaborações acadêmicas nas universidades americanas de Harvard e Stanford. Nos últimos anos, se dedica à docência e à advocacia e a palestras no setor.

Gratuita, a palestra tem como tema central - A revolução silenciosa na advocacia: como a IA e a estratégia transformam advogados em líderes de mercado, e abordará temas relacionados à inovação no direito, o impacto da tecnologia na advocacia e as novas habilidades exigidas dos profissionais do setor.

Outros pontos a serem abordados por Navarro serão as mudanças constantes no meio jurídico, estratégias para adaptação e crescimento na profissão de advogado.

Inscrições e participação

Aberto ao público, o evento é voltado sobretudo para advogados, estudantes de direito e demais profissionais do setor jurídico, e as inscrições podem ser feitas aqui!. O evento terá transmissão do YouTube da ESA-MS.

