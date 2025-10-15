Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Polícia prende trio que invadia casas em bairro nobre de Campo Grande

Criminosos que realizaram um "limpa" em residências foram presos nesta quarta-feira (15) pela Derf

Laura Brasil

15/10/2025 - 12h33
Continue lendo...

Três homens, que não tiveram os nomes divulgados, estavam promovendo “limpas” em residências no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Eles circulavam a bordo de um Chevrolet Cruze preto, usado nos crimes.

Agentes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) prenderam os suspeitos na manhã desta quarta-feira (15) e agora investigam se outros criminosos estão envolvidos.

Em imagens divulgadas pela polícia, é possível ver o veículo passando por uma rua e observando possíveis alvos. Em seguida, os criminosos seguem até o fim da via, dão a volta na quadra e estacionam o carro em frente a uma residência.

 

Os três levantam o portão com facilidade, entram na casa e permanecem no local por alguns minutos, até recolher o carro para dentro da garagem, a fim de não chamar atenção. Eles sequer se preocupam em fechar o portão enquanto realizam o furto.

 

 

 

Em outro ponto, imagens de câmeras de segurança mostram o veículo passando por uma rua onde agem da mesma forma: retornam e param em frente a outra residência.

 

 

 

O carro usado no crime foi apreendido, e parte dos objetos levados foi recuperada pela Derf.

Cidades

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado

A proposta também abrange cargos de suporte pedagógico à docência

15/10/2025 15h00

Agência Câmara

Continue Lendo...

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 14, um projeto de lei que assegura o piso salarial nacional para professores temporários da educação básica. Agora a proposta será analisada pelo Senado. Atualmente, o piso salarial do magistério é de R$ 4.867,77, com jornada de 40 horas semanais.

De autoria do deputado Rafael Brito (MDB-AL) e relatado pela deputada Carol Dartora (PT-PR), o projeto de lei 672/25 determina que o piso seja aplicado a todos os profissionais do magistério público com vínculo temporário e formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

A proposta também abrange cargos de suporte pedagógico à docência, como direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais.

Por conta da Semana da Criança e do Dia do Professor (celebrado nesta quarta-feira, 15), a Câmara tem se concentrado em matérias sobre educação. O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que "o governo vai encaminhar o voto favorável como forma de homenagear os professores".

"Ninguém se forma para ser professor temporário"

A relatora Carol Dartora destacou que a maioria dos Estados já concede esse piso para temporários, utilizando recursos do Fundeb para custear a despesa, e afirmou que o projeto não gera gastos extras nem transfere encargos indevidos para estados e municípios. Para ela, o projeto corrigirá uma lacuna na lei do Piso Nacional do Magistério. "Em muitos casos, os professores estão sendo contratados de forma temporária, mas atuam por período prolongado. Ninguém se forma para ser professor temporário, mas pra ser professor."

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, atualmente, há 51,6% de professores temporários e 46,5% de efetivos nas redes de ensino, com 43,6% dos temporários em atividade por mais de 11 anos.

O deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ) defendeu o projeto, dizendo que governos usam a ideia de professor temporário para economizar recursos às custas da qualidade da educação. "Como ele recebe menos, tem de dar aula em vários lugares, não consegue dar atenção necessária para aquelas crianças, jovens e adultos. Os estudantes sofrem, e o governo economiza dinheiro", afirmou.

Por outro lado, o assunto foi criticado pelo deputado Luiz Lima (Novo-RJ). De acordo com ele, equiparar salários entre professores temporários e concursados é inviável para os municípios mais pobres, que podem recorrer à Justiça para contestar a medida. "Isso é uma ideia fictícia, romântica e impraticável", argumentou. Para o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), seria necessário resolver o pagamento do piso nacional dos professores efetivos, antes de estabelecer a mesma medida para os temporários.

A discussão também está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa recurso do governo de Pernambuco contra decisão local que garantiu o direito ao piso a uma professora temporária.

Fatalidade

Vela pode ter provocado incêndio que tirou a vida de menino de 6 anos

No momento em que o quarto pegou fogo, o menino dormia na aldeia em Dois Irmãos do Buriti

15/10/2025 14h16

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O pequeno Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, que deu entrada na Santa Casa com queimaduras pelo corpo, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), em Campo Grande.

Familiares do menino procuraram a polícia e relataram que, devido à falta de luz na aldeia, uma vela teria sido acesa, o que acabou provocando o incêndio segunda-feira (13). No momento do ocorrido, a criança dormia em um colchão, em casa, na aldeia em Dois Irmãos do Buriti.

O fogo teria começado por volta das 20h. A vela foi acesa porque Breno e o irmão, de 9 anos, tinham medo de dormir no escuro. As chamas atingiram uma cortina e se espalharam pelo colchão em que a vítima estava.

Ao ouvirem os gritos, familiares entraram na casa para socorrer o menino. O quarto ficou totalmente tomado pelo fogo.

Breno foi socorrido e levado até o hospital de Sidrolândia. Conforme informações do Dourados News, a criança apresentava 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa, onde ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas acabou não resistindo e morreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira.

O caso comoveu moradores do município, que manifestaram pesar aos familiares por meio do Facebook.A escola onde Breno estudava também publicou uma nota lamentando o ocorrido.

A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti registrou o caso como morte decorrente de fato atípico.
 

