Polícia recupera quatro veículos furtados em cerca de 24 horas

Em um intervalo de menos de 24 horas, com dois casos distintos as forças policiais locais registraram a recuperação de quatro veículos furtados em Campo Grande e na prisão de seis indivíduos pelo envolvimentos nas práticas criminosas.
Conforme repassado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o primeiro caso foi registrado ainda na noite de terça-feira (02), após os agentes serem avisados de um roubo na região da Chácara dos Poderes, na Capital.
Nessa ocasião foi furtado um Renault Duster, sendo que três indivíduos estariam usando o veículo em tentativas de invasão a residências localizadas na região central, se tratando de dois homens e uma mulher.
Justamente em uma dessas tentativas, no Monte Castelo, os criminosos teriam conseguido levar outro carro, um HB20, após apontarem a arma contra um morador que chegava em casa e entrou em luta corporal para impedir que levassem seu veículo.
Houve um disparo, que não atingiu o morador pois teria sido bloqueado pelo vidro que estava fechado, com a vítima ainda resistindo mesmo assim até sentir a arma falhar e recuar para se proteger.
Com isso, os acusados teriam levado o carro e pertences pessoais dessa vítima, que iam de um celular até o notebook do condutor.
Veículos recuperados
Segundo informações repassadas pelo Batalhão de Choque, o Renault Duster foi localizado após intensificação do patrulhamento, encontrado já abandonado no bairro Noroeste.
Enquanto isso, foi repassado aos agentes que o HB20 estaria transitando pelo bairro São Conrado, com o Batalhão tendo êxito em localizar dois revólveres calibre,38, que continha três munições picotadas.
Dos pertences, enquanto o celular foi encontrado já formatado, dentro do HB20, o notebook da vítima estava na residência que o grupo utilizada como refúgio.
Além desse caso, outros dois veículos furtados em Campo Grande foram recuperados graças ao trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.
Na madrugada de quarta-feira (04), conforme a Polícia Civil em nota, um veículo VW/T-Cross TSI teria sido furtado de um depósito localizado no bairro Moreninha III, após os indivíduos arrombarem os fundos do local e saírem com o automóvel.
Inicialmente, a pessoa denunciante apontou que uma antiga proprietária do veículo poderia estar envolvida, pois estaria morando em Santa Catarina e havia sinalizado a intenção de reaver o T-Cross que estava em terras campo-grandenses.
Por meio de rastreamento, as ações de inteligência identificaram que o carro em questão se deslocava em direção ao Paraná, mobilizando ação das equipes da PFR de Balsa Nova, do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Polícia Rodoviária Federal e de bases operacionais paranaenses, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina.
Com a localização de onde os veículos supostamente estavam escondidos, no município paranaense de Campo Largo, houve abordagem após chegada de reforço, que terminou na recuperação do veículo e prisão de outros três envolvidos.