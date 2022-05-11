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Polícia

PREJUÍZO MILIONÁRIO

Polícia apreende R$ 3 milhões em carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

A ação foi na zona rural de Itaquiraí, um dia depois de uma outra apreensão de mil pacotes de cigarro

Ketlen Gomes

11/05/2022 - 14h49
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O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no final da tarde dessa terça-feira (10), uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação faz parte da Operação Hórus, que tem parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

A ação foi próxima à rodovia BR-487, na zona rural de Itaquiraí. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a carreta seguindo no sentido contrário, e entrando em uma área de plantação de milho. 

Segundo a polícia, o fato chamou atenção dos agentes, que realizaram buscas na região, onde foi encontrado o veículo, e nas duas caçambas acopladas a carreta, encontraram a carga de aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros, que está avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

Ninguém foi preso, e o veículo, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo. 

Recentes apreensões 

Na última segunda-feira (9), outra carga de mil cigarros e sete galões de agrotóxicos foram apreendidos em Ponta Porã. Na ocasião, o motorista do veículo também fugiu, deixando o carro com a carga contrabandeada para trás. 

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA) do estado, o número de apreensões tem aumentado devido à nova forma de carregar o ilícito. Agora, os criminosos estão dividindo a carga em pequenas porções, para não haver perigo de apreender uma grande quantidade de uma vez.

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