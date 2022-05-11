Polícia apreende R$ 3 milhões em carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no final da tarde dessa terça-feira (10), uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação faz parte da Operação Hórus, que tem parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ação foi próxima à rodovia BR-487, na zona rural de Itaquiraí. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a carreta seguindo no sentido contrário, e entrando em uma área de plantação de milho.

Segundo a polícia, o fato chamou atenção dos agentes, que realizaram buscas na região, onde foi encontrado o veículo, e nas duas caçambas acopladas a carreta, encontraram a carga de aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros, que está avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

Ninguém foi preso, e o veículo, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.

Recentes apreensões

Na última segunda-feira (9), outra carga de mil cigarros e sete galões de agrotóxicos foram apreendidos em Ponta Porã. Na ocasião, o motorista do veículo também fugiu, deixando o carro com a carga contrabandeada para trás.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA) do estado, o número de apreensões tem aumentado devido à nova forma de carregar o ilícito. Agora, os criminosos estão dividindo a carga em pequenas porções, para não haver perigo de apreender uma grande quantidade de uma vez.

Assine o Correio do Estado.