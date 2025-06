Ação da PRF prende quatro pessoas, apreende veículo furtado e drogas em MS

POLÍCIA

O condutor do veículo foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí

Na sexta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 10 mil maços de cigarros contrabandeados, após uma perseguição ao condutor de um veículo na cidade de de Eldolrado, distante aproximadamente 442 quilômetros de Campo Grande. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí.

De acordo com informações da PRF, a apreensão ocorreu depois que o motorista de um Chevrolet Corsa desobedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade pela rodovia. A equipe iniciou o acompanhamento tático.

Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e saiu da pista, momento em que os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem.

No interior do veículo, os agentes encontraram diversas caixas contendo os 10 mil maços de cigarros, então o homem confessou que havia buscado a carga no Paraguai e que a levaria até o município de Itaquiraí.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, juntamente com o veículo e a mercadoria para as providências cabíveis.

NÚMERO DE APREENSÕES

Conforme divulgado recentemente pelo Portal Correio do Estado, ao longo do último ano, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Conforme a base de dados da PF, as apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

O maior número de apreensões ocorreu no município de Mundo Novo, cidade que faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, líder na estatística de valores apreendidos – R$ 37.125.882 em 2024 –, com destaque para a operação realizada em dezembro do ano passado, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu R$ 17.272.755 em cigarros contrabandeados.

Outro município que foi destaque entre as áreas de apreensão é Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o município paraguaio de Pedro Juan Caballero, parte do departamento de Amambay, onde, em 2024, foram apreendidos R$ 23.860.556 em cigarros contrabandeados.

Do mesmo modo, Campo Grande compõe uma das rotas preferenciais dos contrabandistas que compram o produto na região de fronteira, e foram apreendidos no município R$ 25.751.675 em cigarros contrabandeados. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, a PF apreendeu R$ 1.033.077 em cigarros ilegais.

*Colaborou Alison Silva

Assine o Correio do Estado.