Agente penitenciário que matou pedreiro em show é absolvido pela segunda vez

Agente penitenciário federal, Joseilton de Souza Cardoso - acusado de matar Adilson Silva Ferreira dos Santos em show sertanejo - foi absolvido, pela segunda vez, nesta terça-feira (7).

O 1º Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande reconheceu a inocência do réu e encerrou o processo.

O advogado de Joseilton, José Roberto da Rosa, convenceu os jurados pela tese de que seu cliente agiu por legítima defesa (autodefesa e defesa técnica).

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, e le já havia sido absolvido em 16 de agosto de 2019 . Mas, a família da vítima recorreu e o acusado voltou a ser julgado pelo mesmo crime .

Em 14 de junho de 2022, o agente voltou a 2ª Vara do Tribunal do Júri para ser julgado mais uma vez. Porém, o júri popular teve de ser encerrado pois houve briga, discussões e gritaria no meio do julgamento.

Crime

Agente penitenciário, Joseilton de Souza, matou o pedreiro, Adilson Silva Ferreira dos Santos, a tiros com pistola .40, em show da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

O crime ocorreu em 23 de setembro de 2017, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

O agente penitenciário e o pedreiro discutiram na porta do banheiro químico, logo depois que o evento terminou, por volta das 3 horas da madrugada de 24 de setembro de 2017.

Joseilton foi agredido por chutes, socos e pontapés, e, para se defender, atirou no pedreiro, de acordo com depoimento próprio prestado ao Ministério Público Estadual. O disparo atingiu o tórax da vítima.

Segundo nota do Shopping Bosque dos Ipês divulgada na época, o evento foi realizado dentro das normas exigidas de segurança com apoio das Polícias Civil e Militar.

Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, considerou que os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal apontaram que o acusado "agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, qual seja a legítima defesa, repelindo injusta agressão praticada por Adilson Silva Ferreira dos Santos".

Ainda conforme o magistrado, em análise ao laudo do exame de corpo de delito realizado no acusado, foi verificado que ele apresentava várias lesões no momento da perícia, como escoriações e equimoses.