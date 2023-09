FRONTEIRA

Proprietária de SUV vendeu carro na Bolívia por US$ 6 mil e alegou furto

Policiais da Direção Nacional de Prevenção e Investigação de Roubo de Veículos (Diprove), unidade da polícia boliviana, descobriram uma SUV de luxo vendida na região de fronteira com o Brasil a partir do chamado golpe do seguro. O carro foi comercializado próximo a Corumbá por cerca de US$ 6 mil (em torno de R$ 30 mil), quando o valor dele chega a ser de R$ 300 mil. O veículo acabou sendo recuperado na região de fronteira, nesta semana.

Conforme apuração da equipe de investigação do Diprove, a proprietária do carro é do Paraná e veio para Corumbá. A venda teria ocorrido em Puerto Quijarro e a dona do carro recebeu em dólar, em espécie. Essa comercialização teria ocorrido no começo de setembro.

A SUV de marca inglesa é do ano de 2021 e ainda não havia notificação oficial de roubo ou furto quando foi encontrada. Durante apuração, por conta das placas brasileiras, as autoridades bolivianas averiguaram que o carro estava em nome de uma mulher e estava alienado para uma empresa. Bem como, consta registro de seguro do carro. Além disso, o veículo possui sistema de monitoramento via satélite, mas ele estava desligado.

A equipe policial conduzia uma investigação paralela para tentar encontrar um outro carro. Houve registro de furto na Polícia Civil de um Gol no município de Corumbá, na semana passada. A vítima, que é de Mato Grosso, também fez registro no Diprove do furto e solicitou apoio para tentar recuperar o carro.

Depois desse registro, houve início de investigação de equipe que está instalada em Puerto Suarez, município a 30 km de Corumbá. Houve a identificação que veículos brasileiros suspeitos tinham sido vistos cruzando a fronteira. Primeiro, os policiais encontraram o Gol em um terreno e já estava sem placas. Por conta das características do registro feito no Brasil e os dados no chassi, os policiais conseguiram fazer a identificação.

A equipe investigativa fez averiguação na região onde estava o Gol e, então, encontraram a SUV. Esse carro de luxo ainda estava com as placas brasileiras e o que levantou a suspeita é que o veículo aparentava estar escondido no local, sem ninguém para se apresentar como proprietário.

Depois de trâmites burocráticos realizados nesta semana, com apoio do Consulado da Bolívia em Corumbá, a equipe do Diprove conseguiu regularizar a devolução dos dois veículos aos proprietários brasileiros. A entrega aconteceu nesta sexta-feira (8), porém apenas o representante do Gol foi à fronteira do Brasil com a Bolívia para retirar o carro. A proprietária da SUV foi notificada pelas autoridades bolivianas sobre a recuperação. Na Bolívia não foi identificado crime praticado pela mulher, mas no Brasil ela pode responder criminalmente.

A reportagem tentou contato com ela, mas não conseguiu obter retorno. Como ninguém retirou o carro na fronteira, ele foi levado para o pátio do Diprove e vai permanecer sob custódia. Autoridades brasileiras foram contatadas diante do ocorrido.

Desde junho deste ano, a unidade do Diprove em Puerto Suárez ampliou sua atuação para combater o roubo e furto de veículos, bem como as práticas e comercialização ilegal de carros brasileiros em território boliviano. Foi criado um canal de contato para que brasileiros façam a reclamação formal para as autoridades do país vizinho. O telefone de notificação de crimes de roubos e furto de veículos na Diprove da fronteira é o +591 71169790, que recebe comunicação via aplicativo de mensagens, e também o número brasileiro (67) 98218-7656. As vítimas devem enviar o boletim de ocorrência brasileiro com relação ao furto ou roubo e informar detalhes e características do carro.

Entre janeiro e começo de setembro de 2023, o Diprove já realizou a devolução de 10 veículos para vítimas brasileiras. Quando há recuperação por parte da unidade especializada, nenhum tipo de pagamento é preciso ser feito por parte da vítima. Conforme apurado pela reportagem, investigadores particulares chegam a oferecer o serviço de devolução de veículos roubados ou furtados, mas cobram pela recuperação. As autoridades bolivianas reforçam que esse tipo de prática pode estar ligada a criminosos.

Autoridades brasileiras estimam que, em média, até 16 veículos passam por estradas cabriteiras em Corumbá com destino a Puerto Quijarro e Puerto Suárez por mês. Esses carros são roubados ou furtados no Brasil e comercializados ilegalmente no país vizinho.