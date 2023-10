Campo Grande

Indiciado por crimes contra cinco mulheres, agora está sendo investigado pela DEPCA

Duas das sete vítimas do predador sexual são menores de idade e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DECPA). Os dois casos em questão são os únicos até o momento, referentes ao período em que José Carlos Santana Júnior, de 37 anos, atuou como motorista de aplicativo, em Campo Grande.

No dia 3 de setembro, uma adolescente de 14 anos, pediu um carro de aplicativo e relatou para a mãe que foi vítima de assédio pelo motorista. Ao acompanhar a repercussão do caso pela televisão, mãe e filha procuraram a DEAM e foram orientadas a registrar a ocorrência, no dia 3 de setembro, na DEPCA.

O mesmo ocorreu com a vítima de 17 anos, segundo relatou na delegacia especializada, a perseguição que sofreu pela Avenida Mato Grosso, por um condutor. Ele fazia comentários de cunho sexual para a jovem que buscou refugio em uma floricultura. A data não do ocorrido não foi divulgada. Ao Correio do Estado, o Delegado Pablo Gabriel Farias da Silva, adiantou que as vítimas passaram por escuta especializada e até o momento não é possível adiantar o andamento do caso.

Indiciado

Pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Santana foi indiciado por estupro, tentativa de estupro e importunação sexual de cinco mulheres. Conforme explicou a delegada Analu Ferraz, os únicos casos referentes a atividade como motorista de aplicativo estão por conta da DEPCA.

O estupro contra a jovem de 20 anos, na Avenida Afonso Pena, foi cabal para elucidar o caso. Após o registro de ocorrência imediatamente agentes da DEAM traçaram o percurso por meio de ajuda da vítima para definir possíveis rotas que o estuprador usou quando foi embora.

“Quando teve ocorrência do dia 22 no sábado mesmo, a gente foi a campo para pegar algumas imagens. Só que a maioria [dos locais] é monitorado por empresas de segurança de monitoramento. Então, a gente só teve acesso na segunda-feira. Na segunda, eu e a investigadora a gente foi até a região central e refizemos todo o trajeto. Verificamos o local onde a menina viu. Pegamos todos os pontos de câmera, fizemos um mapa do trajeto e a gente foi atrás de câmera. A gente conseguiu uma câmera que pegava um homem de blusa preta colocando a menina exatamente dentro do veículo”, detalhou a delegada.

A partir de então a delegada e a investigadora começaram a “montar o quebra cabeça” conseguindo levantar ruas que ele seguiu para chegar até o local onde atacou a jovem. Com ajuda da Guarda Municipal conseguiram a imagem da placa do veículo que é do carro usado como motorista como aplicativo.

Por meio das informações, a DEAM deflagrou a Operação "Incubus", e, prendeu, no dia 2 de outubro, José Carlos Santana Júnior, na frente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Reincidente

Em 2007, José Carlo Santana foi condenado pelo estupro de 10 mulheres, no bairro Chácara Cachoeira, no Parque das Nações Indígenas. Pelos crimes deveria cumprir pena de 14 anos.

A ação ocorreu em operação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a Interpol. Santana fugiu da Espanha após ser acusado de estuprar duas meninas. Na cadeia ele estudou e se graduou em Processos Gerenciais e ainda cursou pós-graduação, em Coaching e Liderança.

Após cumprir a pena e ser solto, em 2021 voltou a atacar, tendo sido reconhecido pela então à época gestante e outras duas mulheres.

