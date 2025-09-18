Casal é preso ao armazenar e produzir material pornográfico

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) - Marcelo Victor

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um casal acusado de armazenar e produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos. Ambos têm relacionamento amoroso. Na ação, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos para desvendar o crime.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, e encontrou o material ilícito.

O homem responderá pelo crime de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, pois, foi o autor das filmagens.

CRIME

O crime de exploração sexual infantil na internet refere-se à prática de abusar sexualmente crianças e adolescentes através de meios digitais, incluindo a disseminação de imagens e vídeos que evidenciam esses abusos.

Os delitos desta natureza estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme previsto no artigo 241-B do ECA, adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes é considerado crime.

Já o artigo 241-A dispõe que também é crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Confira as penas e multas para quem produz ou armazena material pornográfico:

Produzir ou registrar: A conduta de produzir, dirigir, filmar ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes é punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa, conforme o Artigo 240 do ECA. Um projeto de lei em tramitação propõe aumentar a pena para 8 a 12 anos.

A conduta de produzir, dirigir, filmar ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes é punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa, conforme o Artigo 240 do ECA. Um projeto de lei em tramitação propõe aumentar a pena para 8 a 12 anos. Armazenar: Adquirir, possuir ou armazenar material pornográfico infantil é crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme o Artigo 241-B do ECA. Propostas no Senado já sugeriram elevar essa pena para 2 a 5 anos ou, em textos mais recentes, para 8 a 12 anos, além de tornar o crime hediondo.

É possível denunciar páginas que contenham imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada com o Ministério Público Federal.

O disque 100 também pode ser acionado, em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes

O Telegram também permite que os usuários reportem conteúdos, canais, grupos ou mensagens criminosas relacionados ao abuso infantil cibernético. Todas as abas do Telegram contam com botões de 'Denunciar'.