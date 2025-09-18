Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

polícia

Casal é preso ao armazenar e produzir material pornográfico

Homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos; ambos tem relacionamento amoroso

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/09/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um casal acusado de armazenar e produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos. Ambos têm relacionamento amoroso. Na ação, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos para desvendar o crime.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, e encontrou o material ilícito.

O homem responderá pelo crime de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, pois, foi o autor das filmagens.

CRIME

O crime de exploração sexual infantil na internet refere-se à prática de abusar sexualmente crianças e adolescentes através de meios digitais, incluindo a disseminação de imagens e vídeos que evidenciam esses abusos.

Os delitos desta natureza estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Conforme previsto no artigo 241-B do ECA, adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes é considerado crime.

Já o artigo 241-A dispõe que também é crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Confira as penas e multas para quem produz ou armazena material pornográfico:

  • Produzir ou registrar: A conduta de produzir, dirigir, filmar ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes é punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa, conforme o Artigo 240 do ECA. Um projeto de lei em tramitação propõe aumentar a pena para 8 a 12 anos.
  • Armazenar: Adquirir, possuir ou armazenar material pornográfico infantil é crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme o Artigo 241-B do ECA. Propostas no Senado já sugeriram elevar essa pena para 2 a 5 anos ou, em textos mais recentes, para 8 a 12 anos, além de tornar o crime hediondo.

É possível denunciar páginas que contenham imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada com o Ministério Público Federal.

O disque 100 também pode ser acionado, em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes

O Telegram também permite que os usuários reportem conteúdos, canais, grupos ou mensagens criminosas relacionados ao abuso infantil cibernético. Todas as abas do Telegram contam com botões de 'Denunciar'.

Operação Vaga Zero

Polícia Civil e MPMS combatem fraude e desvio milionário na saúde pública

Dois contratos, no valor de R$ 1,45 milhão cada, apontam sobrepreço, superfaturamento, fragilidade na execução e utilização de empresas de fachada

10/09/2025 09h05

Compartilhar
Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria Divulgação/Polícia Civil - MS

Continue Lendo...

Segunda fase da Operação Vaga Zero foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (10), em Selvíria, município localizado a 400 quilômetros de Campo Grande.

Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e Ministério Público do Estado de Mato Grosso Do Sul, por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Lagoas, são os órgãos que executaram a operação.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e em residências de servidores públicos e particulares investigados.

Os crimes investigados são organização criminosa, peculato-desvio e contratação direta ilegal. Os alvos são médicos vinculados ao município e servidores que ocupavam cargos de direção e fiscalização na área de saúde, mas foram afastados em recente operação deflagrada pela Polícia Federal (PF).

Conforme apurado pela reportagem, havia irregularidades em contratos administrativos, firmados a partir de 2022, em prestação de serviços médicos de sobreaviso e transporte intermunicipal de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em situações de urgência e emergência.

De acordo com a Polícia Civil, dois contratos, no valor de R$ 1,45 milhão cada, apontam sobrepreço, superfaturamento, fragilidade na execução, vínculos ocultos entre gestores públicos-prestadores de serviço e utilização de empresas de fachada.

Há indícios de superfaturamento de valores e de pagamento por serviços não prestados de empresas que sequer existem, popularmente conhecidas como “empresas de fachada”.

Inclusive, um dos contratos foi firmado com uma empresa que nem sequer funciona de fato: no endereço informado como sede, há apenas uma construção em andamento, sem qualquer atividade empresarial compatível com o serviço contratado.

A operação integra um conjunto de medidas cautelares destinadas a estancar eventuais danos ao erário e assegurar a continuidade da apuração, que permanece sob sigilo para preservação das provas e da efetividade das diligências.

APREENSÃO

DOF apreende 3 toneladas de droga espalhadas em carga de cobre

Entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões; homem, de 36 anos, foi preso em flagrante

08/09/2025 10h30

Compartilhar
Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania DIVULGAÇÃO/DOF

Continue Lendo...

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga, neste sábado (6), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O rapaz e a droga foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 1 dia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

4

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 23 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz