AÇÃO OUSADA

Comerciantes relataram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos que indivíduos verificaram movimento na DEPAC/Centro antes de cometeram o crime

Apesar de fazerem as funcionárias reféns e das ameaças, ninguém ficou ferido durante ação criminosa Marcelo Victor/ Correio do Estado

Localizada cerca de 50 metros da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, a joalheria Adonai, que fica na Rua Padre João Crippa, 1520, foi alvo de criminosos que fizeram um "limpa" na loja, assim que as portas foram abertas para atendimento na manhã desta segunda-feira (18).

Adjunto na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), o delegado Edgard Punsky de Sousa confirmou que, pelo menos, dois indivíduos realizaram a ação na manhã de hoje (18).

"Não identificamos o veículo ainda, que provavelmente era de apoio. Se for o caso, pelo menos mais um indivíduo está envolvido nesse crime", afirmou o delegado.

Ele confirma que equipes da Depac; Polícia Militar e Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil realizaram a primeiras diligências com a intenção de identificar não só os indivíduos como também o veículo utilizado na ação.

"E agora contamos com a colaboração da população, quem for desse perímetro, que tiver imagens que possa compartilhar com a DERF, nós agradecemos", comenta Edgard.

Ação criminosa

Em detalhes, Edgard Punsky comenta que, até o momento, o que se sabe é que dois indivíduos entraram na loja pouco após a abertura, não levando nada além de ouro, já que os caixas da loja estavam intactos.

"Um deles armado, a princípio com um revólver calibre 38, utilizaram arma de fogo para fazer ameaças. Se evadiram, mas não foi identificado ainda o veículo que estavam", expôs o delegado.

Ele ainda cita a especulação levantada por comerciantes locais, que contaram a polícia o que seria o modus operandi dos ladrões, que teriam passado em frente à delegacia e conferiram o movimento interno, antes de praticar o crime, versão não confirmada pelo delegado.

"Não temos essa confirmação dessa informação, nem através de câmera, nem nada do tipo. Outros comerciantes que relataram isso", informou o delegado em coletiva.

As primeiras imagens que vieram a público mostram que um dos indivíduos se disfarçou de cliente e entrou na loja pedindo para ver as peças. Bem-vestido, de camisa social, ele sinaliza para o comparsa mascarado que entra e tira uma arma da mochila, anunciando o assalto.

Esse segundo indivíduo vai então em direção à porta que leva aos fundos da loja, seguido posteriormente pelo colega que encaminha a atendente até a sala. Apesar de fazer funcionários reféns, não houve feridos durante a ação.

Informações apontam que a dupla rendeu a balconista e depois um homem que estava no estoque, no fundo da loja. O ladrão então pediu para todos deitarem no chão, pegou as joias e fugiu em seguida, deixando os fundos da loja está todo revirado, com várias coisas no chão, em um prejuízo inicial estimado em R$ 40 mil.

