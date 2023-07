Com mais de 1 mil registros por maus tratos em MS, criança é encontrada sozinha na Capital

Somando mais de 1 mil ocorrências por maus tratos, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2022, conforme Anuário do Crime, divulgado na última quinta-feira (20), mais uma criança se soma à estatística é resgatada com sinais de negligência, sozinha, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, na tarde do sábado (22).



A Polícia Militar, amparou um menino de 2 anos após denúncia de que uma criança estaria sozinha, vestindo apenas um short, vagando pelas ruas do bairro Jardim Noroeste desde o início da manhã do sábado.



Um homem, morador da região, relatou as autoridades que ao sair pela manhã para trabalhar avistou a criança aparentemente sozinha, na Rua das Perdizes e ao retornar para casa já no período da tarde, viu que o menino ainda se encontrava na mesma situação.



Diante da situação, o rapaz acionou os policias que se deslocaram até o local e constataram que bebê estava abandonado, sem alimentação, usando apenas um short sujos de urina e fezes, possuindo anda indícios de maus tratos, uma vez que o menino continha queimadura arredondas, que se assemelham a marcas de cigarro, ao longo dos braços.



Em uma breve averiguação junto a vizinhos do local onde a vítima foi encontrada, a equipe policial descobriu o endereço da avó materna, local onde conseguiram o endereço de Nilza Benites, de 40 anos, mãe do pequeno abandonado.



Todos moradores do Bairro Jardim Noroeste, a polícia se encaminhou até a casa da genitora, onde a encontrou embriagada, em um local totalmente insalubre. Posteriormente, em conversa com a equipe, ela revelou que o menino é o seu nono filho, sendo ele o mais novo. O pai da criança não foi localizado.



De acordo com informações do registro policial, realizado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac/Cepol), como abando e maus tratos, vizinhos afirmam que não é a primeira vez que situações como essas ocorrem. Mãe e filho foram encaminhados a delegacia, onde uma conselheira tutelar realizou o registro oficial sobre o ocorrido e conduziu as demais ações para dar seguimento ao caso.



Anuário do Crime



Anuário Brasileiro de Segurança Pública, revelou na última quinta-feira (20) o mapa do crime no Brasil, onde se destacam os crimes cometidos contra crianças, com ênfase para o número de ocorrências de abandonos de menor, que na faixa etária entre 5 e 9 anos somou 128 casos em 2022 no Estado. Total de registros de abandono de crianças e adolescentes foi de 367.



Segundo o documento, maus tratos somaram 1.022 ocorrências, com elevação de 11,6% em relação a 2021. No país todo, foram 6,6 mil registros.