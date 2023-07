Com suspeito preso, polícia encontra parte da cabeça de jogador esquartejado

Jogador de futebol de apenas 19 anos, Hugo Vinicius Skulny foi esquartejado e desovado no Rio Iguatemi - a cerca de 15 km de Sete Quedas -, com as primeiras partes de seu corpo sendo encontradas ainda no último domingo (02) e, agora, parte da cabeça do jovem também foi achada, segundo repassado pelo Secretário municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.

Tendo como delegado titular Rafael de Souza Carvalho, e adjunto Marcos Werneck Pereira, como alguns familiares ressaltaram à imprensa a falta de atualizações sobre o caso, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) marcou coletiva para esta amanhã (05) na Câmara Municipal da cidade.

De repercussão nacional, o crime envolvendo o nome de Hugo Vinicius rodou pelos veículos de comunicação, principalmente depois que sua conterrânea, a cantora Ana Castela, usou de suas redes sociais para engrossar o coro que buscava pelo jovem, ainda enquanto desaparecido.

Relembre

Desparecido desde o dia 25 de junho, o paradeiro de Hugo Vinicius Skulny era desconhecido até o último domingo.

Além da cantora, amigos e familiares organizaram inclusive um ato que cobrava a solução do crime, para o mesmo dia em que as partes do corpo começaram a ser encontradas.

Esse ato de "mobilização solidária" foi marcado para antes da partida entre seu antigo time, Projetinho/Gelo7, e Conjunto Itaporã II, em partida pelas semifinais do Municipal de Suíço, em Sete Quedas.

Em operação conjunto entre Corpo de Bombeiros, Delecia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), patrulha rural e polícias Civil e Militar, as autoridades encontraram o paradeiro do rapaz após prenderem um dos envolvidos no crime.

Por sua vez, esse envolvido delatou a polícia não só a localidade do corpo, como o possível autor da brutalidade, que teria ainda usado a região da chácara do próprio pai para desovar Hugo em partes no Rio Iguatemi.

Vale ressaltar que, identificado por uma tatuagem em homenagem ao pai. Conforme a delegada da Polícia Civil de Sete Quedas, Lucelia Constantino de Oliveira, até a tarde de ontem apenas o quadril, parte da perna que compreende a coxa e o tronco foram encontrados.

Ainda, o corpo de Hugo foi levado até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) em Ponta Porã, para a realização dos devidos exames necroscópicos.

*(Com informações Agência Folhapress)

Assine o Correio do Estado