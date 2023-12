Apesar dos furtos residenciais apresentarem uma redução de 17,1%, neste ano, em todo Mato Grosso do Sul. Esse período festivo, em que muitos viajam, requer cuidados redobrados nas medidas de segurança, conforme alerta a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS (Sejusp).

De acordo com os dados estatísticos da Sejusp, os roubos em geral, quando se subtrai um objeto ou bem com o emprego de violência ou grave ameaça, caíram 13,2%. Já os roubos de veículos tiveram queda de 20%; roubos em vias urbanas, de 12,1%; e roubos a comércios, de 10%.

No entanto, nos meses de dezembro e janeiro é comum que a população faça viagens, passeios ou confraternizações e é justamente nesta época de celebração, lazer e o descanso, que os crimes como furto de residências tendem a aumentar.

Segundo o delegado da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf), Edgard Punsky, essa ausência das famílias por longos períodos propiciam aos criminosos furtadores maior tranquilidade para invadir os imóveis. Além disso, o recebimento do 13º salário e a compra de produtos nessa época do ano também causam impacto no índice de furtos.

“Naturalmente, a população vai às compras e adquire bens de valor agregado que despertam a cobiça de pessoas mal intencionadas, que tendo ciência de que tais objetos estão no interior dos imóveis e com a alta probabilidade dos moradores estarem fora da casa, motivam esses indivíduos a ingressarem nos imóveis”, explica o delegado.

Diante disso, Punsky recomenda que além de se preparar para as viagens ou festividades, que a população mantenha um olhar atento e redobre os cuidados com a segurança de seus bens e lares. Com os imóveis devidamente protegidos, a ação criminosa é dificultada e as celebrações podem ser aproveitadas sem preocupação.

Residência mais segura

As medidas de segurança para residências devem ser tomadas não só no final de ano, mas durante todo ele. Por isso, é importante estar sempre em alerta à presença de pessoas suspeitas nas imediações do imóvel, principalmente nos horários de chegada ou saída de moradores.

O delegado Edgard Punsky destaca ainda que a maioria dos furtos mediante arrombamento ocorrem pela parte de trás da casa. Nesse caso, além de manter o cômodo sempre trancado, as portas que separam o restante da casa também devem estar bloqueadas “A instalação de fechaduras a mais na porta também ajuda, especialmente quando o morador se ausentar por longo período. É uma boa opção, com baixo custo”, orienta.

Além disso, mesmo em casos de prédios residenciais, a rotina de segurança deve ser priorizada. A criação de um comitê de segurança orgânica do condomínio, composto por moradores, pode facilitar a discussão das necessidades de cada local. Canais de comunicação compostos por vizinhos também podem ser uma solução viável, tanto para condomínios quanto casas.

“Grupos de whatsapp de vizinhos com a finalidade de observar os arredores da vizinhança, como carros parados por longos períodos, indivíduos suspeitos e reportar furtos ocorridos na rua ou bairro. Mas sempre com cuidado para não disseminar informações inverídicas, que gerem sentimento de temor e pânico”, recomenda o delegado.

Confira outras medidas de segurança:

Investir em aparatos de segurança como alarmes, travas elétricas, cercas elétricas, concertinas e principalmente câmeras de alta definição (Full HD). Cachorros também podem funcionar como alerta e espantar possíveis furtadores;



Manter portas e janelas sempre trancadas ao sair de casa e, durante a noite, não deixar objetos de valor no quintal;



Não revelar a guarda de grandes valores e jóias para estranhos do núcleo familiar íntimo ou para funcionários que tenham livre acesso aos cômodos;



Ao contratar empregados, dar preferência àqueles que apresentam referências que possam ser facilmente confirmadas;



Quando estiver sozinho em casa e surgir um estranho que pretenda fazer entrega de encomendas não esperadas, não abra a porta e peça para que volte em outro horário.

Assine o Correio do Estado.