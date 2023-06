Criança de 4 anos é levada para hospital e mãe presa por agredi-la

OPERAÇÃO CAPA PRETA

Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e seis mandatos de busca e apreensão nas cidades de Três Lagoas e Fátima do Sul

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (2) a Operação Capa Preta com objetivo de desarticular uma associação criminosa que atua nos crimes de contrabando e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da PF, a operação consistiu no cumprimento de sete medidas cautelares, sendo um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Três Lagoas e Fátima do Sul, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas.

As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de um dos investigados, por meio da qual se chegou à associação de diversas pessoas para o cometimento do crime de contrabando.

Ainda segundo a polícia, ficou evidente que na associação cada membro possui função própria, seja no financiamento, aquisição ou transporte das mercadorias contrabandeadas.

Os investigados se comunicavam para avisar que a Polícia Federal estava realizando fiscalização ostensiva no trajeto dos contrabandistas, possibilitando, assim, que os transportadores realizassem caminhos alternativos.

Duas pessoas foram presas em flagrante e, junto a elas, foram apreendidas uma arma de fogo, diversas jóias de elevado valor e centenas de pacotes de cigarros.

Apreensões

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o número de apreensões de armas de fogo em Mato Grosso do Sul aumentou 9,54% entre janeiro e maio de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com os dados levantados, foram apreendidas 597 armas em 2023, entre o primeiro dia do ano e 14 de maio. Em 2022, a quantidade apreendida foi de 545 armas no mesmo período, o número representa um aumento de 52 armas.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, os números são resultados da ampliação do trabalho da polícia de fiscalização e atuação nas rodovias do Estado.

"Os números positivos são resultado do policiamento preventivo, principalmente na Capital, incrementado com a Obtenção de Capacidade Operacional Plena (OCOP), um programa que triplicou o número de viaturas de forma preventiva. Além do trabalho de policiamento já desenvolvido nas rodovias", afirmou o secretário

O levantamento da Sejusp mostra ainda que no ano de 2020 foram apreendidas um total de 1.639 armas e no ano seguinte 1.702 armas. Já em 2022 as forças estaduais de segurança tiraram de circulação em Mato Grosso do Sul 1.560 armas de fogo, o que representou uma queda em comparação aos dois anos anteriores.

Assine o Correio do Estado