Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Indébito

Criminoso do Piauí é preso em MS em operação nacional contra estelionato

Estima-se que mais de 200 pessoas em todos os estados do país tenham sido vítimas do esquema de estelionato relacionados a planos de saúde

Naiara Camargo

Naiara Camargo

21/08/2025 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Homem, de 29 anos, integrante de organização criminosa no Piauí, foi preso na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação “Indébito”, em uma residência localizada no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, município situado a 416 quilômetros de Campo Grande.

O mandado de prisão temporária foi deflagrado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil do Piauí (PI) e executado por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Corumbá (MS).

Ao todo, 80 mandados judiciais (prisões e buscas) foram cumpridos e 43 contas bancárias foram bloqueadas.

A operação é de âmbito nacional, envolvendo as polícias civis dos estados de São Paulo, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. O objetivo é garantir o futuro ressarcimento das vítimas.

Ele é acusado de suposta participação em crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa em Teresina (Piauí).

Segundo a polícia, a organização criminosa era especializada em aplicar golpes contra clientes de planos de saúde. A fraude envolvia a criação de sites falsos e anúncios na internet que simulavam serviços legítimos, como a emissão de segunda via de boleto.

Ao clicar nesses anúncios, a vítima era direcionada a um site fraudulento e, posteriormente, contatada por criminosos que se passavam por atendentes via WhatsApp.

Os dados fornecidos eram usados para gerar boletos falsos, e os valores pagos eram depositados em contas de “laranjas” e rapidamente transferidos, dificultando o rastreamento.

Estima-se que mais de 200 pessoas em todos os estados do país tenham sido vítimas do esquema.

De acordo com o delegado Guilherme Pena, a prisão em Corumbá é um exemplo de que o crime não tem fronteiras e a atuação policial também não.

“A integração entre as forças de segurança de todos os estados é fundamental para combater com eficiência a criminalidade cibernética, que vitima pessoas em todas as regiões do Brasil. O trabalho em apoio à DRCI-PI foi decisivo para o sucesso desta etapa da operação”, comentou.

“A Polícia Civil alerta a população para os riscos no ambiente virtual e recomenda sempre acessar sites oficiais das empresas, desconfiar de anúncios patrocinados com preços ou condições muito vantajosas e nunca compartilhar dados pessoais ou bancários por canais não verificados”, orientou a PCMS, por meio de nota.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o estelionato é definido como "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento", ou seja, o "famoso" golpe.

Em 2024, 14.231 pessoas foram vítimas de estelionato.

Os estelionatos podem acontecer de diversas formas, como através de vendas fraudulentas, pirâmides financeiras, falsificação de documentos, roubo de dados bancários, falsas ofertas, e muitos outros.

OPERAÇÃO ARCO SUL

PF combate narcotráfico e lavagem de dinheiro em MS, SP e PR

Operação mobilizou 142 policiais federais e militares na apreensão de 2 mil quilos de drogas e execução de 13 flagrantes e 18 prisões

19/08/2025 08h05

Compartilhar
Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF

Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF DIVULGAÇÃO/PF

Continue Lendo...

Polícia Federal (PF) desarticulou uma organização criminosa em combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nesta terça-feira (19), durante a Operação Arco Sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Ao todo, 110 policiais federais e 32 policiais militares de SP cumpriram 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto (SP). As prisões têm prazo inicial de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se necessário.

A operação teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO - Núcleo Ribeirão Preto) e 32 policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Tático do Ostensivo Rodoviário (TOR) de SP.

As investigações iniciaram em 2024. Desde o ano passado, nesta operação, a PF apreendeu 2 mil quilos de drogas, sendo 900 quilos de cocaína e 1.150 quilos de maconha, além de executar 13 flagrantes e 18 prisões.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da PF para saber quais municípios de MS foram alvo da operação da PF, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

POLÍCIA

Homem é preso com quase 140 quilos de cocaína do interior de MS

A droga veio da Bolívia, passou por Corumbá e seria levada para São Paulo

18/08/2025 09h45

Compartilhar
O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo FOTO: PRF

Continue Lendo...

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base, que estava escondido em compartimentos ocultos de um caminhão fiscalizado.

A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no posto da Polícia Rodoviári Federal, nas proximidades do município de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, a droga veio da Bolívia e entrou no Brasil pela região de Corumbá. O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na Capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

OUTRO CASO

No dia 4 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais. 

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 7 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 1 dia

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?