Polícia

JARDIM BATISTÃO

Deam reforça pedido de ajuda para localizar autor de estupro em Campo Grande

O crime aconteceu na noite do dia 22 de julho, quando uma jovem de 22 anos voltava da academia

Tamires Santana

Tamires Santana

14/08/2025 - 11h30
Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - (DEAM), reforçou o pedido de ajuda a população para tentar localizar o autor de um estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a delegada adjunta da 1ª Deam, Analu Ferreira, afirmou que o estupro é um crime hediondo que deixa marcas profundas na vítima e na sociedade. "Pedimos a coloração e qualquer informação que possa nos ajudar na investigação e identificar o suspeito", solicitou.

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime.

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

CAMPO GRANDE

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

A vítima era usuário de drogas e teria feito uma fogueira para se aquecer do frio

13/08/2025 08h45

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada FOTO: Marcelo Victor

Na noite desta terça-feira (12), uma casa localizada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, foi completamente destruída por incêndio que terminou na morte de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o fogo teria começado após o homem que estava no local improvisar uma fogueira para se aquecer do frio. Depois de algum tempo, o fogo começou a se alastrar e ele não conseguiu sair.

Além disso, testemunhas relataram que a residência, localizada na Rua Paoco, estava abandonada há mais de cinco anos, e desde então, era usada como abrigo para usuários de drogas, mas há pelo menos 6 meses, os indivíduos "resolveram invadir de vez".

"São muitos frequentadores nesse local e eles colocam coisas para vender que eu acredito que sejam produtos de furto, porque já teve até moto parada aí", disse Izabel Alice, de 54 anos que é moradora da região e reclamou da falta de policiamento. 

"Não existe policiamento, mesmo que você ligue, mesmo que você peça, eles alegam que não tem viatura, ou que a viatura tá lá na esquina, mas aqui não vem, aqui não vem ninguém", afirmou a moradora.

Após a perícia, nenhum documento da vítima foi encontrado, e por isso, a identidade não foi revelada. Não foram encontrados sinais de violência, nem de ferimentos por arma de fogo ou faca.

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizadaO local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime - FOTO: Marcelo Victor

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a residência completamente tomada pelo fogo. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O corpo da vítima foi localizado em um dos cômodos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar registraram a ocorrência e investigam as circunstâncias do incêndio e a identidade dos envolvidos.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime.

JARDIM BATISTÃO

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor

12/08/2025 09h45

O crime aconteceu na Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho

O crime aconteceu na Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho FOTO: Reprodução PCMS

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, divulgou imagens de um crime de estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. A intenção é identificar e localizar o autor.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime. Veja:

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor. 

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

 

