Deam reforça pedido de ajuda para localizar autor de estupro em Campo Grande

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - (DEAM), reforçou o pedido de ajuda a população para tentar localizar o autor de um estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a delegada adjunta da 1ª Deam, Analu Ferreira, afirmou que o estupro é um crime hediondo que deixa marcas profundas na vítima e na sociedade. "Pedimos a coloração e qualquer informação que possa nos ajudar na investigação e identificar o suspeito", solicitou.
Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone: (67) 99199-0726.
Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.
De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime.
O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.