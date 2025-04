Denar e PRF apreendem carregamento de cocaína e haxixe avaliado em R$ 8 milhões

CONFRONTO POLICIAL

Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, tinha dois feminicídios em sua ficha criminal: um em Sidrolândia (MS) e outro em Indianópolis (SP)

Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, na noite desta sexta-feira (18), na região de Anhanduí, distrito localizado a 58 quilômetros de Campo Grande.

Wilton matou a namorada, Ivone Barbosa da Costa, de 41 anos , nesta quinta-feira (17), no assentamento rural Nazareth, em Sidrolândia, município situado a 69 quilômetros da Capital.

Este foi o 8º feminicídio ocorrido em Mato Grosso do Sul no ano de 2025. O autor também já possui outro feminicídio em sua ficha criminal, ocorrido em Indianópolis (SP) em 2023.

Conforme apurado pela reportagem, Wilton, Ivonete e seu neto estavam na casa de uma amiga, visitando-a, na zona rural de Sidrolândia e ingerindo bebida alcoólica, quando o casal iniciou uma briga por ciúmes.

Criminoso tinha tatuagens de palhaço/Coringa nas costas. Foto: divulgação

Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu golpes contra a nuca dela. Ela morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro.

Duas pessoas que estavam na casa tentaram apartar a briga e também foram machucados. Elas tiveram ferimentos leves.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor fugiu do local do crime antes da chegada dos policiais. Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

A partir disso, policiais iniciaram diligências em busca do autor. Equipes da ROTAC, do Batalhão de Choque, se deslocaram de Campo Grande até o assentamento rural em captura do autor.

Policiais dialogaram com os moradores da região, os quais informaram que o bandido foi visto indo sentido a torre de transmissão próximo a BR-163.

Os militares se deslocaram até o local indicado e localizaram o autor. Ao ver as viaturas, o autor correu para uma área de mata. Mas, os policiais o perseguiram e deram voz de abordagem.

Mas, ele desobedeceu, se apossou de uma faca e foi em direção aos policiais.

Viaturas do BPMCHoque na região de Anhanduizinho. Foto: divulgação

Para se defenderem, revidaram, balearam e desarmaram o criminoso. Ele foi levado até a Unidade de Saúde da Família (USF) Anhanduí, mas, estava fechada por conta do feriado.

Com isso, teve que ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas, onde foi confirmado o óbito.

Arma utilizada no crime e celular do autor foram apreendidos e levadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Intervenção Legal de Agente do Estado” e “Homicídio, Se Praticado Contra a Autoridade ou Agente Descrito Nos Arts. 142 A 144 da Constituição Federal, Integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no Exercício da Função ou em Decorrência Dela, ou Contra Seu Cônjuge, Companheiro ou Parente Consanguíneo até Terceiro Grau, em Razão Dessa Condição, na Forma Tentada”.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) apontam que 8 mulheres foram vítimas de feminicídio, entre 1º de janeiro e 19 de abril de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 5 ocorreram em fevereiro, 2 em março e 1 em abril. Todas foram mortas por namorados/ex-namorados, noivos/ex-noivos, maridos/ex-maridos ou companheiros/ex-companheiros.

Números divulgados pela Sejusp-MS ainda indicam que 25 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 19 de abril de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março e 6 em abril.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.