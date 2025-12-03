Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Uxoris

Denúncia de ex-esposa desencadeou operação contra lavagem de dinheiro e contrabando

Mulher descobriu diversos tributos fiscais desconhecidos em seu nome, feitos pelo ex-marido, e acionou a PF

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/12/2025 - 11h30
Operação Uxoris, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RFB) nesta quarta-feira (3), surgiu a partir da denúncia da ex-esposa de um dos integrantes da organização criminosa, que utilizava os documentos pessoais dela para abrir pessoas jurídicas (PJs), sem autorização, para praticar delitos.

A partir disso, ela descobriu diversos tributos fiscais desconhecidos em seu nome e acionou a PF. Em posse das informações, PF e RFB iniciaram as investigações há dois anos e desencadearam a Operação Uxoris, cujo nome faz referência a essa situação conjugal.

"A investigação começou a partir de uma denúncia apresentada pela ex-esposa, de um dos integrantes do grupo criminoso, ela comunicou a Polícia Federal a utilização de seus documentos pessoais para abertura de pessoas juridicas que estariam sendo utilizadas para a pratica desses delitos, gerando passivos tributarios, sem autorização dessa senhora. A partir disso, a Polícia Federal iniciou as investigações da Operação Uxoris, em referencia justamente a essa outorga conjugal”, detalhou o chefe da delegacia de repressão a crimes fazendários, delegado Anezio Rosa de Andrade.

OPERAÇÃO UXORIS

Efetivo de 70 servidores, sendo 50 policiais federais e 20 agentes da Receita Federal, alocados em 12 viaturas, deflagram a Operação Uxoris, na manhã desta quarta-feira (3), em Mato Grosso do Sul e São Paulo (SP).

Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo oito em Campo Grande (MS) e um em Osasco (SP). Na Capital sul-mato-grossense, os mandados foram cumpridos no Centro, bairro Universitário, Vila Nhá-Nhá, entre outros locais.

A operação visa desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando, descaminho e importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal e sem comprovação de alfândega.

Esses produtos - eletrônicos, brinquedos, utensílios domésticos e acessórios eletrônicos- eram vendidos em lojas online (marketplace) e lojas físicas, todas localizadas em Campo Grande (MS). As mercadorias eram distribuídas em todo o território nacional.

Os itens são oriundos de vários países e entraram no País através da fronteira Brasil/Paraguai.

Ao todo, 20 pessoas físicas e jurídicas, envolvidas na operação, tiveram o sequestro de bens móveis, imóveis e valores no montante de R$ 40 milhões. Wellington da Silva Cruz, policial militar, é um dos integrantes do grupo criminoso.

Além disso, 14 empresas envolvidas no esquema tiveram as atividades suspensas.

O grupo criminoso utilizava a modalidade de pagamento “dólar-cabo”, que é um sistema informal de transferência de dinheiro para o exterior.

Em vez de enviar o dinheiro fisicamente, a pessoa no Brasil paga em reais a um "doleiro", que então garante que a mesma quantia seja entregue em dólares em uma conta no exterior. Essa operação é frequentemente utilizado em atividades ilícitas e considerada crime de evasão de divisas.

O objetivo é combater o descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, concorrência desleal e demais crimes transacionais e de ordem tributária e aduaneira em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o delegado da PF, Anezio Rosa de Andrade, os crimes desencadeiam em concorrência desleal, que é é algo que prejudica os comerciantes que pagam os devidos impostos.

“Um comerciante que faz o pagamento formal, que tem a sua empresa regularizada, muito dificilmente consegue concorrer com outras empresas, com outros comerciantes, que não atuam da mesma forma. Então, o nosso objetivo também, além de combater a questão aduaneira e tributária, é também fortalecer a concorrência lícita dentro do território nacional”, explicou.

Operação Entre Amigos

PF combate lavagem de dinheiro e narcotráfico em MS e SC

Mandados foram cumpridos em Campo Grande (MS), Balneário Camboriú (SC), Itajaí (SC) e Itapema (SC)

27/11/2025 11h45

Imagem de ilustração - PF

Imagem de ilustração - PF

Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27), oito mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, durante a “Operação Entre Amigos”.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande (MS), Balneário Camboriú (SC), Itajaí (SC) e Itapema (SC).

O objetivo é apurar a participação de terceiros nos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, de modo a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos, por meio de movimentações financeiras.

A ação é um desdobramento da Operação Piloto Fantasma, deflagrada em 14 de setembro de 2023, que teve origem na apreensão de aproximadamente 530kg de cocaína em uma aeronave, em 18 de janeiro de 2023, no município de Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

As investigações continuam e a expectativa é que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados pelos crimes praticados.

DESCAMINHO

PF e Receita Federal apreendem carga de celulares em fundo falso de carro

Eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas

27/11/2025 10h05

Aparelhos eletrônicos apreendidos em Dourados

Aparelhos eletrônicos apreendidos em Dourados DIVULGAÇÃO/PF e RFB

Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil (RFB) apreenderam 226 celulares de alto valor, nesta quarta-feira (26), na MS-162, em Dourados (MS), município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Os aparelhos são de origem estrangeira e entraram no Brasil de maneira ilegal, sem documentação fiscal e sem comprovação de alfândega.

Os eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas de um automóvel.

Conforme apurado pela reportagem, a PF e RFB realizavam fiscalização na MS-162, quando abordaram um Jeep Renegade branco, que tinha como destino Ponta Porã (MS).

Os policiais averiguaram o veículo e localizaram centenas de celulares em compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas.

Após o flagrante, a motorista foi autuada e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados e vai responder pelo crime de descaminho.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Em 26 de novembro de 2025, a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu duas malas "recheadas" de eletrônicos de origem estrangeira, sem documentação fiscal ou comprovante de importação regular.

Em 8 de outubro de 2025, Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos  em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande. Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Em 3 de outubro de 2025, Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 ocorrências de contrabando e 56 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 27 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro e 2 em novembro.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro e 4 em novembro.

