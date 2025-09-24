Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

APREENSÃO

DOF apreende 3,3 toneladas de droga em veículos roubados

Entorpecente foi avaliado em R$ 6,9 milhões

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/09/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 3.330 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira (23), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, município localizado a 312 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente foi avaliado em R$ 6,9 milhões. A droga estava distribuída em tabletes e acondicionada na carroceria de uma Toyota Hilux e interior de um Hyundai HB20.

Ambos veículos tinham registros de roubo e furto em Paranavaí (PR) e Vitória (ES), respectivamente.

Conforme apurado pela reportagem, os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, quando deram ordem de parada aos condutores dos veículos. Eles desobedeceram e tentaram fugir.

Os policiais perseguiram por 5 quilômetros o HB20 e por 30 quilômetros a Hilux. Ambos motoristas abondaram os automóveis, fugiram a pé e não foram localizados pelos militares.

A droga e os veículos foram encaminhados a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

polícia

Casal é preso ao armazenar e produzir material pornográfico

Homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos

18/09/2025 17h30

Compartilhar
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) Marcelo Victor

Continue Lendo...

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um casal acusado de armazenar e produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos. Na ação, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos para desvendar o crime.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, e encontrou o material ilícito.

O homem responderá pelo crime de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, pois, foi o autor das filmagens.

CRIME

O crime de exploração sexual infantil na internet refere-se à prática de abusar sexualmente crianças e adolescentes através de meios digitais, incluindo a disseminação de imagens e vídeos que evidenciam esses abusos.

Os delitos desta natureza estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Conforme previsto no artigo 241-B do ECA, adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes é considerado crime.

Já o artigo 241-A dispõe que também é crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Confira as penas e multas para quem produz ou armazena material pornográfico:

  • Produzir ou registrar: A conduta de produzir, dirigir, filmar ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes é punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa, conforme o Artigo 240 do ECA. Um projeto de lei em tramitação propõe aumentar a pena para 8 a 12 anos.
  • Armazenar: Adquirir, possuir ou armazenar material pornográfico infantil é crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme o Artigo 241-B do ECA. Propostas no Senado já sugeriram elevar essa pena para 2 a 5 anos ou, em textos mais recentes, para 8 a 12 anos, além de tornar o crime hediondo.

É possível denunciar páginas que contenham imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada com o Ministério Público Federal.

O disque 100 também pode ser acionado, em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes

O Telegram também permite que os usuários reportem conteúdos, canais, grupos ou mensagens criminosas relacionados ao abuso infantil cibernético. Todas as abas do Telegram contam com botões de 'Denunciar'.

Prisão e apreensão

Polícia Civil de MS ajuda Goiás a combater narcotráfico

Veículos, celulares e 300kg de maconha e haxixe foram apreendidos e uma pessoa foi presa

16/09/2025 10h45

Compartilhar
Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR-MS) localizada na rua Assef Buainain - Jardim Itatiaia, Campo Grande

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR-MS) localizada na rua Assef Buainain - Jardim Itatiaia, Campo Grande ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Continue Lendo...

Polícia Civil de Goiás deflagrou operação para combater o tráfico de drogas nos estados de Bahia, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com isso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul auxilia o estado de Goiás a desmantelar esquemas de narcotráfico em território sul-mato-grossense.

Em apoio a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (DENARC/GO), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR/MS) cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Mato Grosso do Sul.

Durante as buscas, veículos, celulares e 300kg de maconha e haxixe foram apreendidos e uma pessoa foi presa.

Coletiva de imprensa será realizada na manhã desta terça-feira (16), na sede da DENAR, para revelar mais informações e detalhes sobre o caso.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 16 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 1 dia

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 23 horas

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

4

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 23 horas

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

5

Trump diz que gostou de Lula em rápida interação na ONU: 'tivemos excelente química'
nações unidas

/ 23 horas

Trump diz que gostou de Lula em rápida interação na ONU: 'tivemos excelente química'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro