DOF apreende 3,3 toneladas de droga em veículos roubados

Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 3.330 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira (23), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, município localizado a 312 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente foi avaliado em R$ 6,9 milhões. A droga estava distribuída em tabletes e acondicionada na carroceria de uma Toyota Hilux e interior de um Hyundai HB20.

Ambos veículos tinham registros de roubo e furto em Paranavaí (PR) e Vitória (ES), respectivamente.

Conforme apurado pela reportagem, os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, quando deram ordem de parada aos condutores dos veículos. Eles desobedeceram e tentaram fugir.

Os policiais perseguiram por 5 quilômetros o HB20 e por 30 quilômetros a Hilux. Ambos motoristas abondaram os automóveis, fugiram a pé e não foram localizados pelos militares.

A droga e os veículos foram encaminhados a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).