Com auxílio de aeronaves, DOF apreende R$ 4,4 milhões em droga

tentativa de fuga

Motivação do crime teria sido uma desavença envolvendo a esposa do acusado

Na tarde do último sábado (28), em Rio Verde de Mato Grosso, foi preso um advogado de 34 anos foragido após o envolvimento em um homicídio ocorrido em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS e o cumprimento foi efetuado pela Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A abordagem dos policiais ocorreu após verificarem, por meio do sistema de videomonitoramento do município, que o veículo Ssangyong Actyon, que era conduzido pelo advogado, estava indo em direção aos balneários da cidade.

Foram feitas varreduaras nos balneários e um funcionário de um dos locais confirmou que o veículo estava estacionado no local e que seus ocupantes se hospedaram ali. Os agentes encontraram o foragido e efetuaram a sua prisão.

No momento em que foi encontrado, o advogado estava com sua família, com a qual planejava fugir do país. O carro que dirigia havia sido adquirido em nome de terceiros.

O crime

O homícidio ocorreu em 21 de fevereiro deste ano. A vítima, que era conhecida do advogado e prestava serviços cartorários para ele, foi morta a tiros em uma estrada rural de Gravataí e seu carro foi incediado nas proximidades da RS-030. A motivação do crime teria sido uma desavença entre a vítima e o acusado envolvendo a esposa do advogado.

O advogado preso em Rio Verde de Mato Grosso chegou a ser preso em Gravataí, assim como seu filho, de forma temporária. Por meio de um habeas corpus, obtiveram liberdade, mas voltaram a ter a prisão preventiva decretada pela Justiça após a conclusão do inquérito. Depois de serem soltos, fugiram e estavam foragidos desde então.

Em uma primeira fase da investigação, ocorrida em maio, sete ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha e Canoas. Foram apreendidos mais de 180 kg de entorpecentes, além das roupas e armas utilizadas no crime.

