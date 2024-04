Drone que levaria 10 celulares para presídio é interceptado durante voo

Morte no trânsito

Burocracia emperra início das investigações, família cobra agilidade e teme que 'caso seja esquecido com o tempo'

Familiares de Hudson Oliveira Ferreira, entregador do Ifood, clamam por justiça e pela identificação e prisão do motorista de um Porsche Cayenne que o atropelou e fugiu, causando sua morte em um acidente, na noite de 22 de março, na Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

A mãe da vítima, Raimunda de Oliveira, de 66 anos afirma que está frustrada com a falta de progresso nas investigações.

"Infelizmente, não temos recebido nenhuma resposta. Ninguém entrou em contato para nos informar nada. Hoje já fazem 10 dias desde o ocorrido e até o momento, não conseguiram identificar o responsável por isso. Pedimos por justiça para que quem fez isso com meu filho não prejudique outra pessoa, não destrua outra família como a nossa.".

Kelly Ferreira, esposa de Hudson, expressa sua angústia. "Nós descobrimos que o caso chegou à 3ª Delegacia de Polícia no dia 26. Mas até agora, não temos notícias. Estamos esperando e esperando. A justiça é lenta, mas quando querem, são rápidos. Só queremos que ele pague pelo que fez, tirar a vida de um trabalhador, um pai de família", desabafa.

A advogada da família, Janice Andrade, teme que as provas se percam com o tempo. "Minha preocupação é que nem distribuíram o procedimento investigatório. Não fizeram nada para identificar o condutor, e as provas podem se perder", pondera.

Ainda conforme a esposa, a suspeita é de que o motorista do Porsche, que fugiu do local, possa ser um morador do condomínio que possui a filmagem do acidente. "As filmagens das câmeras têm um prazo para serem apagadas. Se forem de algum morador daqueles condomínios, provavelmente já foram deletadas. Estamos de mãos atadas, aguardando a ação da justiça", lamenta.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul afirmou ao Correio do Estado que o caso está em investigação. Em relação à demora, orientou a família a formalizar uma reclamação na ouvidoria ou na corregedoria.

Tragédia

O acidente que chocou a região central de Campo Grande aconteceu na noite do dia 22 de março. Hudson Oliveira Ferreira, motoentregador, foi atropelado por um veículo branco na Rua Antônio Maria Coelho, e o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Hudson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e levado à Santa Casa, com fratura exposta na tíbia e fíbula, além de sangramento ativo com artéria tibial posterior exposta. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no dia 24 de março, conforme confirmado por sua esposa.

Nas imagens obtidas pela equipe do Batalhão de Trânsito, é possível ver o momento em que Hudson sai de um prédio após uma entrega e é atingido por um carro branco que trafegava na mesma direção. O motorista não prestou socorro e fugiu do local do acidente.

O caso, inicialmente registrado como "praticar lesão corporal na direção de veículo automotor", foi alterado para "praticar homicídio na direção de veículo automotor".

O enterro de Hudson ocorreu no dia 25 de março, no Cemitério Memorial Park, no Bairro Universitário, com a presença de familiares, amigos e colegas motoentregadores.

Imagens das câmeras de segurança do local captaram o momento do acidente. Veja no vídeo abaixo:





Caso semelhante

Na madrugada deste último domingo (31), um trágico acidente ocorreu na Zona Leste de São Paulo, quando o motorista de um Porsche colidiu na traseira de um Renault Sandero, resultando na morte do condutor deste último veículo. Após o incidente, o motorista do Porsche fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

O acidente ocorreu por volta das 2h20 na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé. De acordo com relatos de duas testemunhas, um homem e uma mulher que estavam em outro veículo, o Porsche realizou uma ultrapassagem em alta velocidade, perdendo o controle e atingindo a traseira do Sandero.

O motorista identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, é um ex-estudante de engenharia civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. A instituição informou que ele não está mais matriculado no curso desde 2021.

Fernando dirigia um Porsche azul 911 Carrera GTS, ano 2023, registrado em seu nome, cujo valor é estimado em mais de R$ 1 milhão.

