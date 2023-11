Dourados

Jeremias tinha passagens pela polícia por furto e homicídio

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, morreu na tarde de hoje (6), após entrar em confronto com a Polícia Civil de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Ele era o principal suspeito de matar a facadas a ex-mulher, Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos, e também de ferir o namorado dela e atear fogo na residência onde o casal reside.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava escondido na casa de familiares no bairro Jockey Club, em Dourados. Diante das informações de seu paradeiro, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) foram até a residência e, ao chegar no local, foram recebidas com tiros.

Em proteção pela própria segurança, os policiais revidaram e atingiram Jeremias com três tiros. Ele foi socorrido pelos militares e encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Na residência onde Jeremias estava, os policiais encontraram um revólver calibre .32. Uma motocicleta e um aparelho celular também foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, o criminoso acumulava passagens criminais por ameaça, roubo, violação de domicílio, roubo, furto qualificado e homicídio simples e já havia ficado preso algumas vezes.

Escreva a legenda aqui



O caso

Durante a madrugada do último sábado (04), a professora Cleyde Mara Pereira Abrantes foi morta a facadas em sua própria residência.

O principal suspeito pelo feminicídio é o ex-companheiro, Jeremias Ferreira Dias, que teria invadido a casa da servidora, em Nova Alvorada do Sul, e incendiado primeiro a sala da residência e a moto da vítima antes de cometer o crime.

Conforme narra o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na casa após 03h30, quando primeiro ateou fogo no imóvel e na motocicleta da vítima. Cleyde dormia com o atual namorado, que ao levantar para ver o que estava acontecendo, foi golpeado no braço e pescoço.

Depois, ele se dirigiu até o quarto da vítima, onde desferiu as duas facadas contra ela, atingindo um dos braços e o tórax. Cleyde tinha, inclusive, medida protetiva contra o ex, com quem teria passado apenas cerca de quatro meses antes de encerrar o relacionamento.