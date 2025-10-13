Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

TRÁFICO DE DROGAS

Empresário de SP é preso ao usar grupo musical para lavar dinheiro em MS

Ele foi pego com 1.341 quilos de maconha, avaliados em R$ 2.862.000

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/10/2025 - 11h10
Empresário paulista, de 41 anos, foi preso pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, neste sábado (11), em uma residência localizada no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ele foi pego, em flagrante, com 1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão, em uma Volkswagen Kombi. O entorpecente foi avaliado em R$ 2.862.000.

Conforme apurado pela reportagem, a polícia descobriu que um rapaz, de 21 anos, atuava como batedor de drogas em uma rodovia que liga Ponta Porã a Campo Grande. Na Capital, o entorpecente era armazenado em um imóvel alugado para posteriormente ser transportado para São Paulo.

Os policiais descobriram o endereço e ficaram de prontidão até a chegada do proprietário da droga, momento em que ele – empresário paulista, de 41 anos – chegou e recebeu voz de prisão.

Droga apreendida em VW Kombi. Foto: divulgação/Polícia Civil

Em seguida, ele reagiu e entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou sendo dominado e algemado.

Logo após a prisão, os policiais ainda descobriram que possui um flat em um bairro de luxo em Campo Grande, onde os policiais encontraram sua namorada, que negou qualquer participação.

Em interrogatório, a namorada confirmou que ele traficava drogas e utilizava grupos de trap para se passar por empresário e lavar o dinheiro obtido ilegalmente.

Trap é um grupo musical, derivado do rap/hip-hop que surgiu nos anos 2000. As letras geralmente abordam a realidade urbana, incluindo temas de favelas e vida nas ruas.

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 13 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Polícia Civil apreende 900kg de garrafas de whisky vazias sem nota fiscal

Carga estava acondicionada na carroceria de um caminhão, escondida propositalmente na parte frontal do baú, para dificultar a localização

05/10/2025 10h15

garrafas de whisky White Horse vazias

garrafas de whisky White Horse vazias Foto: divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), apreendeu dezenas de garrafas de whisky White Horse vazias, na noite deste sábado (5), na BR-262, bairro Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a carga pesava cerca de 900kg e a mercadoria não tinha nota fiscal, apenas uma declaração de transporte.

As garrafas estavam acondicionadas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Os policiais foram até o endereço constado na declaração, mas, quando chegaram lá, o local estava fechado. O motorista foi ouvido e liberado.

A documentação e o material apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), responsável pelas investigações relacionadas à falsificação de bebidas.

A ação faz parte de uma operação realizada na noite deste sábado (4), em casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande, contra falsificação ou adulteração de bebidas.

Durante a operação, uma casa noturna, localizada na avenida Afonso Pena, também foi alvo de vistoria. No local, foram encontradas dezenas de garrafas de bebidas (vinhos, licores e cachaças) vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. O gerente e um fiscal do bar foram encaminhados para a DECON, para prestarem esclarecimentos. De acordo com o delegado Wilton Vilas Boas, um inquérito policial será instaurado para apurar as responsabilidades.

A operação foi desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em parceria com Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

METANOL

Metanol é um álcool industrial tóxico, inflamável e incolor, usado como matéria prima em diversas indústrias químicas para produzir solventes, combustível, plásticos e resinas. 

Bebidas alcoólicas (gin, whisky e vodka) estão sendo ilegalmente contaminadas com o metanol, nos últimos dias, no Brasil. 

A ingestão da substância pode provocar cegueira ou até mesmo morte. Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu após ingerir bebida alcoólica, no dia 2 de outubro de 2025, em Campo Grande. O caso é investigado como intoxicação por metanol.

Nos últimos dias, forças de segurança de MS - Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana - estão fiscalizando e punindo bares, conveniências e tabacarias que comercializam bebidas alcoólicas vencidas, adulteradas ou falsificadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas devido à intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Confira:

  • Dor abdominal
  • Visão turva - podendo evoluir para cegueira
  • Confusão mental
  • Náusea

PRECAUÇÃO

Por ora, não há nenhum caso em MS, mas, é importante tomar alguns cuidados. Confira:

ANTES DE COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA

  • Verifique o lacre e a vedação da garrafa
  • Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português
  • Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)

DESCONFIE DE

  • Rótulo rasurado ou amassado
  • Garrafa riscada
  • Embalagem de baixa qualidade
PF e Receita desmantelam mega esquema de descaminho de celulares

Empresas de fachada emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais falsas e realizaram movimentação atípica de R$ 290 milhões

03/10/2025 08h25

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas Divulgação/Receita Federal

Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) combatem crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, nesta sexta-feira (3), durante a Operação Ligação Familiar, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 29 policiais federais, 14 auditores fiscais e 16 analistas tributários cumprem 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal, em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS). Até o momento, ninguém foi preso.

Ao Correio do Estado, o superintendente da Receita Federal, Erivelton Alencar, afirmou que R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras, a maioria celulares, foram apreendidos nesta manhã.

Em Campo Grande, as lojas alvos são:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park
Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasReceita Federal recolhendo objetos na loja Gold Imports, no bairro Jardim Itatiaia. Foto: Naiara Camargo

Conforme apurado pela reportagem, celulares de alto valor (Iphones), de origem estrangeira, com notas fiscais falsas, entravam no país de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Em seguida, o eletrônico era transportado, com notas fiscais frias, da fronteira (Paraguai) até lojas de eletrônicos em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS). 

O produto era divulgado pela internet por empresas de fachada e vendido com nota fiscal falsa.

O Correio do Estado foi até as lojas que são alvo da PF e RFB, na manhã desta sexta-feira (3), e constatou que nenhum objeto foi apreendido na loja Carandá Imports CG. Na loja Gold Imports, arma (calibre 9mm), celulares, capinhas e telas foram capturados.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasLoja Carandá Imports, no bairro Itanhangá Park, que também foi alvo da operação. Foto: Naiara Camargo

As empresas de fachada seriam de um grupo de irmãos e amigos próximos. Eles vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e descaminho.

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025. Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasReceita Federal recolhendo celulares, capinhas e telas na Gold Imports. Foto: Naiara Camargo

De acordo com o advogado Cairo Frazão, que responde pela empresa Carandá Imports CG, a loja foi fiscalizada pelos agentes, mas nenhum objeto foi apreendido e ninguém foi preso. Ele afirmou ao Correio do Estado que a loja de seu cliente foi alvo pois, no passado, teve uma sociedade com as outras lojas envolvidas.

"Na manhã do dia 3 de outubro de 2025, a Receita Federal realizou diligência nas dependências da empresa Carandá Imports CG, localizada na Avenida Rodolfo José Pinho, nº 605, bairro Itanhangá Park. Durante a busca, não foram encontrados aparelhos celulares, tampouco notebooks ou qualquer outro bem irregular. Foram apenas identificadas planilhas de movimentação financeira, trocas de mensagens com clientes, além de agendas e comprovantes de transações envolvendo smartphones usados, todos dentro da normalidade e legalidade. Esclarecemos que nenhum item foi retido/apreendido pela Receita Federal, tendo a diligência transcorrido de forma transparente e colaborativa por parte da empresa e de seus representantes", informou o advogado por meio de nota.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Na ação, os agentes arrombaram um cofre na loja Gold Imports e encontraram quatro iPhones e uma arma calibre 9 mm registrada.
 

**(Matéria editada às 13h37 para acréscimo de posição da Superintendência da Receita Federal)

Veja as fotos da operação:

