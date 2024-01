Casos de feminicídio caem, mas violência doméstica e estupros aumentam em MS

Decisão do TJMS

O TJMS recusou o recurso da defesa do ex-GCM Marcelo Rios, apontado pela investigação como braço direito da família Name

Anteriormente, os advogados de Marcelo Rios entraram com recurso pedindo anulação do processo por "cerceamento da defesa" Crédito: Valdenir Rezende / Arquivo Correio do Estado

O ex-guarda Municipal Marcelo Rios teve o recurso negado e irá enfrentar júri popular por sua atuação no grupo criminoso liderado por Jamil Name e Jamil Name Filho, que culminou com a execução do empresário Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como 'playboy da mansão'.

A investigação levantou que os denunciados eram integrantes de uma organização criminosa, lideradas por Jamil Name e Jamil Name Filho. As atividades criminosas envolviam "eliminar" os desafetos ou rivais. Seja por questões comerciais ou pessoais.

Marcelo Rios aparece no esquema como homem de confiança dos líderes a atuava como "gerente" do esquema criminoso. Entre sua atuação estava receber ordens e informar os outros integrantes.

Recurso negado

Anteriormente, os advogados de Marcelo Rios entraram com recurso pedindo anulação do processo por "cerceamento da defesa" com a alegação que não obtiveram acesso às informações referentes a investigação. Também pediram anulação da sentença. No entanto, o magistrado autorizou que retirassem o Relatório da Gaeco sobre o caso.

Diante da impossibilidade da retirada do Relatório Digital por então à época não estar disponível no cartório, o material foi disposto em um CD pelo cartório da 2ª Vara do Tribunal do Júri. No entanto, durante a conferência a mídia não abriu. Diante da situação imediatamente solicitaram o encaminhamento do relatório via pendrive.

"Destaca-se que as partes tiveram acesso ao teor da acusação, documentos e provas contra si produzidos, não subsistindo a tese de cerceamento de defesa", diz os autos e, portanto, a nulidade do caso foi negada.

Motivação

Tudo teria iniciado com um entrevero em uma casa noturna quando Marcel deu um soco no rosto de Name Filho. Após esse episódio a vingança motivou a execução do empresário. Marcelo Rios, foi apontando pela investigação como "gerente", cuja atividade era de informar o bando repassando ordens a mando dos Names.

Os integrantes José Moreira Freires, Marcelo Rios e o policial federal Everaldo Monteiro de Assis foram os intermediários, sendo encarregados de levantar informações sobre a vítima. O responsável pela execução foi Juanil Miranda, que seguiu a vítima por meio de suas redes sociais e assim descobriu que o 'playboy da mansão' estava na cachaçaria.

Apesar de ser o pistoleiro da milícia, José Moreira Freires não teve parte nesta execução por estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo não tendo participação direta no homicídio, o ex-guarda Rafael Antunes foi o responsável por ocultar a arma usada no crime.

Jamil Name pai morreu em 2021 vítima da Covid-19. Estava preso no Rio Grande do Norte pela mesma acusação enfrentada pelo filho, o de chefiar milícia armada.

