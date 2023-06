Feminicídios caem pela metade no Estado, e 40% na Capital, nesses primeiros 5 meses

EM AÇÃO

Ocupado desde 1994, criminosos usavam o conjunto de prédios para guardar objetos roubados e furtados, além de armas, drogas e como palco de outros crimes

Ao todo 321 servidores estiverem envolvidos na Operação Abre-te Sésamo" com foco no condomínio Carandiru Marcelo Victor/ Correio do Estado

Logo no primeiro horário da manhã desta terça-feira (06) uma operação conjunta, entre as polícias Civil e Militar, saiu até com helicóptero e mais de trezentos policiais, para o cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão em um condomínio no bairro Mato do Jacinto, ocupado em 1994.

Ao todo 321 servidores estiverem envolvidos na Operação "Abre-te Sésamo", entre militares do 9º BPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social.

Todo esse empenho já estava na rua às 06h, em busca de foragidos que utilizavam do local, que foi constado uso para guardar materiais fruto de roubos e furtos, além de armas e drogas.

Ainda no ano passado, ao averiguar furtos e roubos na região do Prosa, Policiais Civis da 3ª DP constataram que a existência de um "Centro de Criminalidade" no Carandiru.

Além disso, foi averiguado que além dos furtos e roubos, o local era abrigo de crimes mais pesados como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e palco de homicídios, segundo a delegada Priscilla Anuda Quarti, titular da 3ª DP e coordenadora da operação.

De cortadores de grama a instrumentos musicais, além de bicicletas e caixas de som, assim como duas televisões de tela plana estavam entre os objetos encontrados, possível fruto de furto e roubo.

