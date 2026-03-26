FICCO combate tráfico de drogas em MS com mandados em PR, SC e SP

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Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO-MS) cumpriu sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, nesta quinta-feira (26), durante a Operação Barril 67, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, documentos e veículos. O objetivo é combater o tráfico de drogas e de armas em MS.

A operação é desdobramento da apreensão de 600 kg de cocaína, quatro fuzis e grande quantidade de munições, realizada em fevereiro de 2025, em Bataguassu (MS).

Por meio das investigações, foi possível identificar os indivíduos responsáveis pela logística de transporte da droga e do armamento.

FICCO/MS une e integra forças de segurança municipais, estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal Federal (PPF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 1.739 kg de cocaína e 83.484 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 26 de março de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.