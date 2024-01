Viaturas da Força Nacional em Mato Grosso do Sul - Valdenir Rezende/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Força Nacional vai auxiliar a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas, armas e outras condutas ilícitas, em Mato Grosso do Sul.

A Força de Segurança, pertencente ao Governo Federal, permanecerá em solo sul-mato-grossense até 3 de maio de 2024. Além de auxiliar a PF, também estará em articulação com os órgãos de segurança pública de Mato Grosso do Sul.

A portaria número 579 , do Ministério de Justiça e Segurança Pública, foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (12).

“Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal, no Estado de Mato Grosso do Sul, no combate ao tráfico de drogas e de armas e a outras condutas ilícitas, e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, até o dia 3 de maio de 2024”.

A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FICCO/MS

FICCO/MS une e integra forças de segurança estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 418.414,581 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

O número é o menor dos últimos quatro anos, tendo em vista que 513.109,546 kg foram apreendidos em 2022, 696.578,157 kg em 2021 e 765.211,09 kg em 2020.

Das 418 toneladas apreendidas em 2023, 199,6 foram capturadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Números da Sejusp apontam que 18.466,209 kg de cocaína foram apreendidos pelas forças de segurança estaduais e federais, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2023.

Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que 15,4 toneladas de cocaína e pasta base foram apreendidas em 2023, 10,5 ton em 2022 e 5,4 em 2021.



A maior apreensão de cocaína da história de Mato Grosso do Sul ocorreu em 27 de fevereiro de 2023, quando 1,8 tonelada foi apreendida na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.