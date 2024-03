Garras tem cinco dias úteis para entregar a juiz laudo pericial da Operação Omertà

O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, expediu, na tarde desta quarta-feira (20/03), um ofício cobrando do delegado de Polícia Civil Fábio Peró, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), laudo pericial para que o magistrado possa proferir sentenças em processos relacionados com a “Operação Omertà”.



O titular da Garras terá cinco dias úteis para encaminhar o laudo pericial solicitado pelo juiz, que estaria impedido de proferir sentença dos réus da Operação, deflagrada em 2019 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contra organização criminosa que agia em Mato Grosso do Sul.



Segundo documento obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, trata-se de uma falha inadmissível da Garras, força de elite da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que teria “esquecido” de apresentar alguns documentos importantes e até laudos periciais ao magistrado.



Esse erro fez com que o titular da 1ª Vara Criminal de Campo Grande desse uma repreensão na força de elite da Polícia Civil pelo inacreditável equívoco e determinasse prazo para que o delegado Fábio Peró preste esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu para a não remessa dos documentos.



Em seu despacho, o juiz Roberto Ferreira Filho explicou que, “no que diz respeito ao Laudo Pericial nº 140.505/RE 142.745 (laudo resultante da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos junto ao corpo de Orlando Bomba), verifico que, apesar da autoridade policial ter informado que ele estaria anexo ao ofício de fls. 7902, constato que ele não foi encaminhado”.



“No entanto, sobre a realização de eventual perícia nos 39 pen drives apreendidos, por não ter localizado nos autos informações, oficie-se ao Garras para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se os pen drives apreendidos (com exceção do pen drive rosa) foram periciados e, em caso positivo, para que junte cópia do laudo resultante da perícia”.



Por esse motivo, o magistrado mandou oficiar a Garras para que junte aos autos a cópia do referido laudo pericial sobre a perícia nos objetos mencionados no Relatório de Informações nº 148/2019, que se refere a 39 pen drives e a dispositivos ocultos em bonés que constam em nota técnica com o conteúdo dos objetos apreendidos.



O juiz determinou ainda que o ofício deve ser encaminhado ao delegado titular do Garras para prestar as informações no prazo de cinco dias sob pena de desobediência.



Ele explicou no ofício obtido pela reportagem com exclusividade que as informações são imprescindíveis para poder concluir a análise de requerimentos relacionados com os réus da Operação Omertà.



“Intimem-se as defesas dos réus Benevides e Euzébio para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem suas alegações finais. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem-se imediatamente conclusos”, finalizou.



No caso, o magistrado referiu-se aos réus Benevides Pereira, que era funcionário do empresário Jamil Name, que morreu vítima de Covid-19 quando estava detido no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Euzébio de Jesus Araújo, conhecido como “Nego Bel”, que integraria a organização criminosa chefiada pela família Name.