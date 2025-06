Homem arremessa droga em presídio por drone e acaba morto pelo Choque

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Homem, de 44 anos, que não teve identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na madrugada desta sexta-feira (27), nas proximidades do Presídio de Segurança Máxima – Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, equipe de motopatrulhamento da ROCAM, do BPMChoque, fazia rondas pela região quando avistou um drone sobrevoando o Presídio de Segurança Máxima.

Eles observaram o trajeto do drone, que saía de uma residência, ia para o presídio e vice-versa.

Após o pouso do equipamento, a equipe aproximou-se do local e visualizou um imóvel com as luzes acesas, exatamente onde o drone havia aterrissado.

Ao se aproximarem, constataram que a porta da residência encontrava-se entreaberta, sendo possível observar, logo na entrada, certa quantidade de substância entorpecente análoga à maconha e aparelhos celulares.

Os militares entraram no imóvel em direção aos fundos e foram surpreendidos por um homem armado. Os policiais pediram para que ele soltasse a arma, mas ele desobedeceu. Com isso, balearam o criminoso.

Ele foi socorrido até a CRs Tiradentes, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Na residência, foram apreendidos 6,8 kg de maconha, vários aparelhos celulares, balança de precisão e o drone utilizado nos arremessos.

Polícia Civil, Polícia Científica e outra equipe do Batalhão de Choque estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) como:

“morte decorrente de intervenção legal de agente do estado”

“porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”

‘favorecimento real, quando ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar”

“trafico de drogas, qualificado se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativa”

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 43 p essoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 27 de junho de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio e 9 em junho.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.