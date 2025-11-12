Homem morto a tiros por vingança é o 115º assassinato em Campo Grande

Homicídio em praça do Parque do Sol, em Campo Grande - Divulgação/CBMMS

Marco Aurélio de Oliveira, de 47 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (11), na esquina das ruas Manoel Macedo Falcão e Durando Pereira, bairro Parque do Sol, em Campo Grande.

Ele levou um tiro no rosto e outro nas costas. Este é o 115º assassinato, no ano de 2025, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Marco Aurélio estava em uma praça quando uma pessoa, que não foi identificada/localizada, passou atirando contra o rapaz.

Marco Aurélio não teve tempo de se defender, caiu no chão e morreu no local dos fatos logo em seguida. De acordo com a prima da vítima, ele se envolveu em uma briga na sexta-feira (7), ocasião em que esfaqueou um indivíduo. Por isso, acredita-se que o homicídio tenha ocorrido por vingança.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ele faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

O caso foi registrado como “homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 350 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 12 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

320 são homens

21 mulheres

9 não tiveram o sexo divulgado

102 são jovens

193 são adultos

31 são idosos

10 são adolescentes

6 são crianças

8 não tiveram a idade divulgada

115 ocorreram em Campo Grande

235 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38), setembro (44), outubro (18) e novembro (1).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.