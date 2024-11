Homem com 18 passagens pela polícia é o 73º morto pela PM em 2024

Viaturas do BPMChoque no Jardim Novo Samambaia - DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Homem, de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na manhã desta segunda-feira (25), no Jardim Novo Samambaia, em Campo Grande.

Esta é a 73º pessoa morta em confronto com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 2024. Veja o gráfico no fim da reportagem.

Conforme apurado pela reportagem, a equipe policial recebeu uma denúncia de possível disparo de arma de fogo em via pública.

Em posse da placa e modelo do carro utilizado pelo indivíduo armado, viaturas se deslocaram até o endereço indicado para localizar o autor e o veículo.

De acordo com o BPMChoque, a proprietária do veículo, que é amante do autor, afirmou que ambos tiveram desentendimentos na noite anterior e que ele fugiu com o carro dela.

No domingo (24), estava exaltado e fez disparos com sua pistola 9 mm da marca Canik. Na segunda-feira (25), quando os policiais chegaram no endereço, viram um indivíduo, com as características citadas pela mulher, na frente de sua residência.

Ao ver os policiais, entrou em casa e baixou rapidamente o portão de elevação. Os policiais, na calçada, deram voz de abordagem e solicitaram que ele saísse.

Mas o homem desobedeceu e disse “Não entra não, se não vai levar!”, “Eu vou furar vocês na bala!”.

A equipe rompeu o portão e ouviu disparos em sua direção. Para se defender, os militares revidaram, balearam e desarmaram o criminoso.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Foram apreendidos na casa do bandido uma pistola 9mm da marca Canik e 16 munições.

Ele tem 18 passagens pela polícia por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e várias por roubo, uma inclusive com restrição da liberdade da vítima.

Ele começou a delinquir em 2007, quando ainda era adolescente. Estava preso, mas foi solto em 28 de junho deste ano.

O caso foi registrado como “Homicídio, se Praticado Contra Autoridade Policial na Forma Tentada”, “Disparo de Arma de Fogo”, “Desobediência” e “Homicídio Decorrente de Oposição a Intervenção Policial”.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 73 p essoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 11 de novembro de 2024, em Mato Grosso do Sul.

Das 73 mortes,

36 ocorreram em Campo Grande

34 ocorreram no interior do Estado

9 ocorreram em janeiro

6 ocorreram em fevereiro

13 ocorreram em março

4 ocorreram em abril

5 ocorreram em maio

8 em junho

2 em julho

5 em agosto

7 em setembro

6 em outubro

8 em novembro

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.