Homem diz que ficou 8 dias refém de fugitivos de Mossoró e gastou R$ 500 em comida

Acidente de trânsito

Batida envolvendo um Honda City e uma carreta bitrem aconteceu na manhã deste sábado

Após se envolver em um acidente com um veículo de passeio, que terminou com a morte de um casal na manhã deste sábado (24), no anel rodoviário da BR-163, em Campo Grande, um motorista, de uma carreta bitrem, foi preso em flagrante por omissão de socorro. Com o impacto violento, as vítimas ficaram presas as ferragens.

Conforme detalhes do Boletim de Ocorrência (B.O), a CCR MSVia é a administradora da rodovia e foi a primeira a chegar ao local do acidente, onde os socorristas realizaram o trabalho de retirada dos ocupantes que tiveram o carro destruído.

Ainda segundo o registro policial, o veículo, um Honda City, trafegava pela BR-163 no sentido Capital, quando bateu na lateral esquerda da carreta, que deixava o posto de combustível localizado próximo ao Bairro Itamaracá. O casal de morreu no local.

O carro, ficou totalmente destruído, resultando na morte instantânea das vítimas. Em meio ao ferro retorcido foi necessário a utilização de um equipamento chamado de desencarcerador, usado para cortar a lataria e fazer a retirada do casal.



Em sua versão, o condutor da carreta, de 67 anos, contou a polícia, que saia do posto de combustível, quando percebeu que algo havia batido contra o veículo de carga, mas continuo dirigindo parando no pátio de uma concessionária, onde ligou para a empresa na qual trabalha e informou sobre o ocorrido.



Segundo as informações da polícia, ele ainda voltou ao local do acidente, porém ao ver que o socorro já estava no local, voltou para o pátio, por medo.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não tem intensão de matar, e omissão de socorro, uma vez que o motorista não acionou o socorro de imediato. Já motorista da carreta foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia.