Homem é preso após agredir a esposa com barra de ferro no interior do Estado

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba, prendeu um homem suspeito de agredir sua companheira violentamente durante toda a madrugada na cidade de Paranaíba, distante aproximadamente 407 quilômetros de Campo Grande.

A vítima buscou atendimento médico sozinha na Santa Casa da Misericórdia da cidade, e relatou muito dor abdominal, onde teria sido atingida por uma barra de ferro.

No hospital, ela apresentava lesões visíveis, principalmente no pescoço e cabeça. De acordo com seu depoimento, as agressões começaram ainda no domingo (25), e só cessaram por volta das 6h da manhã de hoje, quando o autor saiu para trabalhar.

A equipe da Delegaca de Antedimento a Mulher - (DAM), foi acionada imediatamente após a entrada dela no hospital, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Em seguida, os policiais localizaram o suspeito em frente à residência do casal, momento em que foi realizada a abordagem e dada voz de prisão.

O homem, que cumpre pena em regime de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica), foi encaminhado à Delegacia da Mulher para as providências legais.

NA CAPITAL

Na tarde de domingo (25), Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, procurado pela prática do crime de tentativa de feminicídio, em Goiás.

A ação aconteceu em apoio à Polícia Militar de Goiás (Patrulha Rural), e a captura ocorreu no bairro Coophavilla II, em Campo Grande. De acordo com as informações da polícia, o homem praticou o crime em Goianésia, no interior de Goiás e foi localizado após monitoramento feito pela equipe do GARRAS, em seguida foi encaminhado para a sede da Especializada, onde foi formalizada a prisão.

