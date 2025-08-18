Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Homem é preso com quase 140 quilos de cocaína do interior de MS

A droga veio da Bolívia, passou por Corumbá e seria levada para São Paulo

Tamires Santana

Tamires Santana

18/08/2025 - 09h45
Na manhã deste domingo (17), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base, que estava escondido em compartimentos ocultos de um caminhão fiscalizado.

A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no posto da Polícia Rodoviári Federal, nas proximidades do município de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, a droga veio da Bolívia e entrou no Brasil pela região de Corumbá. O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na Capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

OUTRO CASO

No dia 4 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais. 

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

POLÍCIA

Líder de organização criminosa morre em confronto com a polícia no interior de MS

José Adriano, de 45 anos, era um dos investigados e reagiu armado a uma abordagem policial

14/08/2025 12h00

Suspeito reage a abordagem e morre durante operação contra o tráfico em Sonora

Suspeito reage a abordagem e morre durante operação contra o tráfico em Sonora FOTO: Reprodução Idest

José Adriano, de 45 anos, apontado como um dos líderes de um grupo criminoso envolvido em confrontos armados pela disputa do tráfico de drogas, reagiu à abordagem policial no município de Sonora, distante aproximadamente 361 quilômetros de Campo Grande, e morreu após uma troca de tiros com os policiais.

A Operação Integrar II foi deflagrada  na manhã de quarta-feira (13), abrangendo simultaneamente os municípios de Sonora, Pedro Gomes e região, com o objetivo de prevenir e reprimir práticas ilícitas, com ênfase no enfrentamento a crimes cometidos por organizações criminosas.

De acordo com o delegado Allan Patrick Rodrigues, o homem apontado como líder de uma organização criminosa, estava armado e portando entorpecentes. "Ele reagiu à abordagem policial, entrou em confronto com a equipe, e acabou vindo a óbito no local", explicou.

A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), e Polícia Científica.

Conforme o  delegado, na ocasião foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia para as providências legais.

O diretor de Operações da PM, Coronel Wellington Klimpel, reforçou a importância da parceria entre as forças de segurança, e afirmou que 35 policiais militares participaram da megaoperação. "Eles foram empregados em bloqueios, patrulhamentos e no apoio à Polícia Civil no cumprimento dos mandados", disse.

OPERAÇÃO INTEGRAR

Durante a Operação Integrar II, estão sendo intensificadas as ações de policiamento terrestre preventivo e repressivo, com apoio aéreo, cumprimento de mandados de busca e prisão, além de bloqueios em áreas urbanas e rurais, visando a redução dos índices criminais e o combate efetivo a organizações criminosas.

A operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra Melquesedeque, identificado como atual líder do PCC em Sonora, suspeito de participação em um homicídio recente ocorrido em Coxim.

JARDIM BATISTÃO

Deam reforça pedido de ajuda para localizar autor de estupro em Campo Grande

O crime aconteceu na noite do dia 22 de julho, quando uma jovem de 22 anos voltava da academia

14/08/2025 11h30

O crime aconteceu às Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho

O crime aconteceu às Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho FOTO: Reprodução PCMS

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - (DEAM), reforçou o pedido de ajuda a população para tentar localizar o autor de um estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a delegada adjunta da 1ª Deam, Analu Ferreira, afirmou que o estupro é um crime hediondo que deixa marcas profundas na vítima e na sociedade. "Pedimos a coloração e qualquer informação que possa nos ajudar na investigação e identificar o suspeito", solicitou.

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime.

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

