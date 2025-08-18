Homem é preso com quase 140 quilos de cocaína do interior de MS

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo - FOTO: PRF

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base, que estava escondido em compartimentos ocultos de um caminhão fiscalizado.

A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no posto da Polícia Rodoviári Federal, nas proximidades do município de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, a droga veio da Bolívia e entrou no Brasil pela região de Corumbá. O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na Capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

OUTRO CASO

No dia 4 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

